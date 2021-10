Landkreis Gifhorn

Der Beitrag aus der Reihe Impulse stammt in dieser Woche von Thorsten Schuerhoff. Er ist seit August 2013 Pfarrer der St. Viti-Kirchengemeinden in Hillerse, Didderse und Neubrück. Vorher war er mit seiner Frau und den drei Söhnen für neun Jahre vom evangelisch-lutherischen Missionswerk in Niedersachsen (ELM) nach Äthiopien entsandt worden. Dort war er als Pastor in der äthiopischen Mekane Yesus Kirche tätig.

Der Herbst ist gekommen, die Tage werden kürzer und die Bäume lichter. In dieser Zeit lädt die Kirche ein, inne zu halten und mit Dank zurück zu schauen. Wir feiern das Erntedankfest, denn mit Dankbarkeit ziehen Zufriedenheit und Friede ein in die Seele. Darum schreibt der Apostel Paulus in der Bibel: „Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.“ (1.Thess 5,18).

Eine Erzählung von Miriam Roll hat geholfen

Doch manchmal stehe ich mir dabei selbst im Weg. Ich bin mit mir, wer und wie ich bin, mit meiner Situation, meinem Lebensweg nicht im Reinen. Deshalb sehe nicht, wofür es sich zu danken lohnt. Eine Erzählung von Miriam Roll hat mich dazu sehr angesprochen. Darin geht ein König in seinen Garten. Überrascht findet er dort nur welkende und sterbende Bäume, Sträucher und Blumen. Er fragt die Eiche, was passiert sei. Die Eiche klagt, sie gehe ein, weil sie nicht so hoch wie die Tanne werden könne. Traurig lässt die Tanne ihre Zweige hängen und klagt, sie habe nicht so pralle Früchte wie der Weinstock.

Thorsten Schuerhoff Quelle: privat

Der liegt darnieder, weil er nicht so duftend blüht wie die Rose. Schließlich kam der König zu einem frischen, blühenden, wilden Stiefmütterchen. Er fragte das Stiefmütterchen, warum es als einzige nicht im Sterben läge. Es antwortet: „Für mich war klar, dass du ein Stiefmütterchen haben wolltest, als du mich gepflanzt hast. Hättest du eine Eiche, eine Tanne, einen Weinstock oder eine Rose gewollt, hättest du eine Eiche, eine Tanne, einen Weinstock oder eine Rose gepflanzt. Deshalb dachte ich: Da du mich hier eingepflanzt hast, soll ich mein Bestes geben, um deinem Wunsch zu entsprechen. Und da ich ohnehin nichts anderes sein kann, als ich bin, versuche ich dies nach besten Kräften zu sein.“

Lieber blühendes Stiefmüttterchen als traurige Tanne

Ja, habe ich mir nach dem Lesen gedacht: Ich möchte wie das blühende Stiefmütterchen sein und nicht wie die traurige Tanne. Wer mit sich und dem eigenen Lebensweg im Reinen ist, weil wir uns von Gott geschaffen und geführt wissen dürfen, kann leichter dankbar sein in allen Dingen, und so das erfüllte Leben führen, das Gott sich für uns wünscht. Probieren wir es aus, jeden Tag neu.

Bleiben Sie behütet, Ihr Pastor Thorsten Schuerhoff

