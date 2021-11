Gifhorn

Der Text aus der Reihe Impulse kommt in dieser Woche von Susan Heydecke. Susan Heydecke ist auf einem Hof aufgewachsen und durchlief eine landwirtschaftliche Ausbildung. Ihre erste Stelle war in Müden, wo sie bei einer Evangelisation zum Glauben fand und sich an der Bibelschule Malche in Porta Westfalica bewarb. Dort absolvierte sie vor gut 30 Jahren die Ausbildung zur Diakonin und entdeckte ihre Kreativität und eine Leidenschaft zum Marionettentheater. Nach Stationen in Rotenburg an der Wümme, Porta Westfalica, Herrenberg, Melle und Bad Gandersheim ist sie seit 2017 als Diakonin in Wesendorf und Wahrenholz für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zuständig.

Wer handelt wie – und warum?

Susan Heydecke Quelle: Foto Keller

Es ist Donnerstagnachmittag. Mit vier Konfirmanden sitze ich um einen Tisch. Wir sind beim Vorstellungsgottesdienst fürs Kreative zuständig. Wir haben Lust dazu, schauen uns aber erst einmal den Text an. Wir lesen den „Barmherzigen Samariter“. Ein Priester und ein Levit kommen in dem Text vor, ein Verletzter und ein Samariter. Wir schauen uns die Personen getrennt voneinander an, überlegen, wie handelt wer – und warum?

Priester und Levit sind beide „kirchliche Mitarbeiter“. Sie gehen am Verletzten vorbei. Warum? „Ich will mir die Finger nicht schmutzig machen“, meint ein Konfi. Ein anderer: „Ich kann das Elend nicht mit ansehen.“ „Und wenn die Räuber noch da sind, ich hau lieber ab“. Ein Mädchen: „Ich habe es eilig, keine Zeit.“ „Ich bin hilflos, weiß nicht, was ich machen soll.“ „Ich habe Wichtigeres zu tun.“ Kommen Ihnen diese Gedanken vertraut vor?

Die Einsamkeit des Verletzten ist spürbar

Der Verletzte liegt halb tot am Straßenrand. Er hat Schmerzen, Angst und vielleicht auch Wut. Vor allem aber ist er total hilflos. „Was mache ich nur? Mir tut alles weh“, sagt einer. „Ich habe Durst“, meint jemand anderes. Die Konfis schlüpfen in die Rolle des Verletzten. „Dann höre ich Schritte. Da kommt einer, jetzt kommt Hilfe.“ Und dann die Enttäuschung, er geht weiter. Nachdem auch die zweite Person vorüber gegangen ist, kommt die große Verzweiflung über ihn: „Warum hilft mir keiner?“ Und die Einsamkeit des Verletzten ist in unserem Raum spürbar.

Als Drittes kommt der Samariter. Er selbst ein ausgestoßener und verachteter Mann. Auch er kommt am Verletzten vorbei. Die Frage des Verletzten: „Wird auch er wieder vorüber gehen?“ Die Spannung steigt. Ein Augenblick der Stille, dann die Erlösung. Er steigt von seinem Reittier herab, beugt sich über den Verletzten, behandelt die Wunden, bringt ihn in Sicherheit und lässt sich die Versorgung des Verletzten noch zwei Silberstücke kosten.

Jeder kann in Not geraten

Der Text ist uns nahegekommen, wir spürten: Das kann auch uns passieren. Jeder kann in Not geraten. Wer wird helfen? Werden wir helfen? Werde ich helfen? Gehe ich vorüber? Jeder kann zum Retter eines Menschen werden. Wer werden wir heute sein? Der Priester? Der Verletzte? Der Samariter?

