Der Impulse-Text stammt diese Woche von Peer-Detlev Schladebusch. Er ist seit zwölf Jahren Industriepfarrer der Evangelsich-lutherischen Landeskirche Hannovers für die Region Lüneburg-Wolfsburg und seit acht Jahren Sprecher des bundesweiten Netzwerks Christen in der Automobilindustrie CAI. Schladebusch, 1963 in Hannover-Langenhagen geboren, war nach dem Studium von evangelischer Theologie und Betriebswirtschaftslehre in Bramsche und im Kirchenkreis Burgdorf als Pastor tätig, seit 2002 begleitet und coacht er Führungskräfte der Wirtschaft. Schladebusch ist verheiratet und hat drei Kinder.

Peer-Detlev Schladebusch Quelle: Lazar Elias Schladebusch

„Die Pflege in Deutschland befindet sich in einer existenziellen Krise.“ So stellt es Dr. Franz Wagner, Präsident des Deutschen Pflegerats, am 28. April fest: 40 Prozent der Beschäftigten – also ungefähr 500 000 Fachkräfte – würden in den nächsten zwölf Jahren rentenbedingt ausscheiden. Ein Drittel der Pflegekräfte denkt laut Umfragen daran, den Beruf zu wechseln – nicht nur wegen geringer Bezahlung. Verbände warnen schon lange vor dem Pflegexit – „leider ungehört“.

Wie kann es besser gehen?

Das Beispiel vom barmherzigen Samariter, das Jesus erzählt, zeigt ein verantwortungsvolles Miteinander (Lukas 10,25-37): Ein Fremder findet einen geschundenen Menschen, versorgt ihn zunächst selbst und lässt ihn dann weiter auf eigene Rechnung pflegen. Er ist bereit, noch mehr zu zahlen, falls das Geld nicht ausreicht, das er selbstlos zur Verfügung stellt. Er ist bereit zum Opfer: Ihn bestimmt eine unvorstellbare innere Freiheit zur Hilfe. Verantwortung, Hoffnung und Liebe brechen sich darin Bahn. Jesus zeigt mir, welche Konsequenzen mein Glaube haben kann. Wenn er mein Leben bestimmt, kann mir auch das Wohl meines Mitmenschen nicht egal sein.

Wird alles gut?

Wir leben in einer Welt, in der Menschen und Nachrichten viel vernetzter sind als in allen vorigen Generationen. Wenn wir nur unseren begrenzten Radius im Blick haben, schneiden wir uns schon rein rational ins eigene Fleisch. Strukturelle Stärken – mühsam aus Not und Überzeugung entwickelt – haben wir vielfach kaputtgespart. Alle Menschen dieser einen Welt müssen gleichermaßen Zugang zu Impfstoffen haben, wenn wir uns die fiesen Mutanten nicht weiter heranzüchten wollen. Solidarität ist schon aus Eigennutz lohnend und wirksam. Ob dann alles gut wird?

Chance to Change

Ich trauere mit denen, die durch Covid einen Menschen verloren haben und durch die Folgen und Einschränkungen am Ende ihrer Kraft sind: Seelisch, physisch und materiell. Ich möchte aber nicht voller Angst auf das Covid-Virus starren. Die Krise der Pandemie macht mir auch deutlich, dass Gott uns Menschen individuelle Potenziale verliehen hat. Folgen wir seiner Berufung, sie zum gemeinsamen Nutzen verantwortungsvoll einzusetzen? Was lassen wir es uns kosten? Vielleicht erkennen wir: Gott hat uns eine neue Chance geschenkt, die wir so nicht in unserer Lebensplanung hatten?

