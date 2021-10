Gifhorn

Der Beitrag aus der Reihe Impulse stammt in dieser Woche von Christine Cordes. Christine Cordes (40), Pädagogin M.A., arbeitete als Jugendreferentin im Dekanat Wolfsburg-Helmstedt und war von 2014 bis 2021 bei der Egon Gmyrek Stiftung tätig. Seit September ist sie als pastorale Mitarbeiterin im überpfarreilichen Einsatz in Gifhorn und Wolfsburg angestellt. Sie ist verheiratet und hat 2 Kinder.

Tag der deutschen Einheit, Einheitsübersetzung der Bibel, atomare Einheiten, Messeinheiten, Einheitsgröße. Also mehrere kleinere Elemente ergeben eins, sind vollkommen miteinander verbunden und stimmen überein – Einssein!

Christine Cordes Quelle: privat

Mit sich Einssein – so wie ich von Gott geschaffen bin. Mit all meinen Facetten, Stärken, Schwächen, mit all meinen Werten und mit meinem Glauben. Das verspricht Freude und Zufriedenheit. Sich so anzunehmen bedeutet aber auch Arbeit und sich Zeit zu nehmen. Um zu reflektieren, nachzujustieren, Schwerpunkte zu setzen, Stärken weiter auszubauen und auch eigene Maßstäbe zu setzen. Ziemlich vielfältig so eine Ich-Einheit – wie ich finde! Aber wir Ich-Einheiten sind auch Gemeinschaftswesen. Denn in der Gemeinschaft fühlt man Geborgenheit, Freude und Sinn. Sie gibt Kraft! Man kann sich dabei vorstellen, wenn so viele bunte Ich-Einheiten aufeinandertreffen, entstehen auch Reibungen. Man nimmt viele Unterschiede wahr und streitet.

Schon der Apostel Paulus rief zur Einheit auf

Apostel Paulus rief im Epheserbrief zur Einheit auf und gibt drei – auch heute noch aktuelle – wichtige Haltungen mit, die dabei helfen eins zu sein: „Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe“.

Friedfertig sein, sich mit einem Lächeln begegnen (auch Andersdenkenden). Das tut uns allen gut, es schafft Wohlbefinden. Demut heißt sich selbst realistisch einzuschätzen, sich nicht als wichtiger zu betrachten und Mitmenschen in den Fokus zu nehmen und Ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Augenhöhe, egal in welcher gesellschaftlichen Stellung wir uns befinden – wir sind alle eine gleich bunte Ich-Einheit. Geduld heißt ausdauernd sein im ruhigen Ertragen, das heißt der Zorn ist weit weg. Geduld ist nötig, wenn nicht alles gelingt. Sie gibt Zeit und wenn nötig noch mehr Zeit.

Im Menschsein sind alle eins

Weiter heißt es im Brief von Paulus: „ertragt einander in Liebe“. Sich ertragen und schlechte Gefühle wie Hass wegschieben, indem man sich selbst und andere wertschätzt und liebt. Sich und andere in Liebe ertragen. Das heißt aber auch, dass Liebe einfach da ist. Man ist von Gott geliebt. Es genügt also, einfach so zu sein, wie man ist, weil man Mensch ist.

Und darin sind wir alle eins – im Menschsein!

Von Christine Cordes