Gifhorn

Der Beitrag aus unserer Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Hildburg Linder. Hildburg Linder ist Hausfrau und Mutter von drei Kindern – und wie sie von sich selbst sagt, theologischer Laie. Doch ist ihr Leben und ihr Betätigungsfeld christlich geprägt. Hildburg Linder, die lange in Gifhorn lebte, wohnt jetzt in Lübeck und engagiert sich dort weiter in der ehrenamtlichen Krankenhausseelsorge.

Jeder Mensch hat am Ende seines Lebens eine Frucht einzubringen

Hildburg Linder Quelle: Archiv

Im Augenblick befinden wir uns in der Michaeliszeit, in der auch das Erntedankfest gefeiert wird. Es ist schon etwas Besonderes, dass wir uns über vier Jahreszeiten freuen dürfen. Wenn im Winter die Bäume und Büsche kahl werden, kann man doch beobachten, wie sich Knospen vorbereiten – die Schöpfung gibt so viel Grund zur Hoffnung. Im Frühling erwacht die Welt zu neuem Leben, im Sommer platzt die Natur aus allen Nähten. Im Herbst kommt Reife und Frucht – der Lohn für ein fleißiges Jahr. Jeder Freund der Natur spürt, wie alles in Gottes Händen liegt.

Heute kam die Predigt aus Epheser 6, 10-17 und handelt von der geistlichen Waffenrüstung: die Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, auch gestiefelt, um dem Frieden nachzueifern. Es gibt das Schild des Glaubens, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Michael kämpft für den Menschen gegen das Böse. In diesem Sinne sind wir geliebte und behütete Kinder Gottes. Und wie der Bauer seine Frucht einbringt, hat wohl auch jeder Mensch am Ende seines Lebens eine Frucht einzubringen: Erkenntnis, Weisheit, Liebe und vieles mehr.

Das Samenkorn muss in der Erde ersterben, damit etwas Neues entstehen kann

Meine liebe Freundin ist über die Schwelle gegangen. Außen ein harter Kern, innen voller Liebe, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. Jetzt kommt sie vom Glauben zum Schauen, wie Paulus es gesagt hat. Und: Das Samenkorn muss in der Erde ersterben, damit etwas Neues entstehen kann.

Ich wünsche uns allen gute Erfahrungen.

Von Hildburg Linder