Wolfsburg/ Gifhorn

Sind die Trikots Ihrer Fußballmannschaft schon in die Jahre gekommen und benötigen dringend einen Frischekick? Dann machen Sie mit bei der Aktion „Trikots für die Region“, und sichern Sie sich einen Fußballsatz für Ihr Team von Nike mit Trikots, Hosen und Stutzen in der Farbe und Größe Ihrer Wahl. Das Helios Klinikum Gifhorn, die Aller-Zeitung und die Wolfsburger Allgemeine Zeitung möchten mit ihrer Gemeinschaftsaktion Fußballmannschaften aus der Region Gifhorn und Wolfsburg unterstützen. Dafür stellt das Helios Klinikum 30 Trikotsätze zur Verfügung.

„Als Krankenhaus sind wir verantwortlich für die Gesundheit der Menschen in der Region. Sportvereine tragen zu dieser Gesundheit einen wichtigen Teil bei“, betont Matthias Hahn, Klinikgeschäftsführer. „Mir liegt es besonders am Herzen, Jugendmannschaften zu fördern. Die Corona-Pandemie ging auch an Sportvereinen nicht spurlos vorüber. Als Sponsor der brandneuen Trikotsätze möchten wir erreichen, dass Fußballer aus der Region motiviert in die neue Saison starten. Die große Teilnahmebereitschaft an unserer Aktion ‚10 000 für 10‘ aus dem vergangenen Jahr hat uns wirklich überrascht. Wir würden uns freuen, an diesen Erfolg mit ‚Trikots für die Region‘ anknüpfen zu können.“

Helios-Geschäftsführer Matthias Hahn möchte Fußballer motiviert in die neue Saison starten lassen. Quelle: Alexander Riss

Also auf geht’s: Fußballmannschaften aller Altersklassen aus Gifhorn und Wolfsburg können sich bis zum 28. Juni online unter waz-online.de/trikots bewerben. Sie werden gebeten, ein kreatives Bewerbungsschreiben mit Foto einzureichen, das beschreibt, weshalb sie einen neuen Trikotsatz verdient haben.

Aus einem Verein dürfen sich auch mehrere Mannschaften bewerben. Nach dem Einsendeschluss wird dann eine Jury über die Siegermannschaften entscheiden.

