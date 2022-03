Gifhorn

Dieser Impulse-Text stammt von Matthias Wittkämper, Pastor an St. Nicolai in Gifhorn. Matthias Wittkämper hat in Marburg Theologie studiert und war zuletzt Pastor in Lüneburg. Parallel hat er mit halber Stelle zwölf Jahre die Telefon-Seelsorge Nord-Ost Niedersachsen geleitet. Er ist verheiratet. Das Paar hat vier erwachsene Kinder.

Wo ist da Gott?

Matthias Wittkämper Quelle: privat

Ich merke an mir und anderen: Wir sind dünnhäutig geworden. Der Krieg in der Ukraine bereitet große und ernsthafte Sorgen, Corona-Vorgaben nerven, Klimaauflagen beschäftigen uns. Dazu kommen manchmal persönliche „Wassereinbrüche“ in der Familie, die einem den Schlaf rauben können. In der Kirche kommen noch niederschmetternde Berichte von sexuellem Missbrauch dazu, die mich fassungslos machen.

Wo ist da Gott? Die Hoffnung auf einen guten Hirten oder eine selbstlose Präsidentin ist bei mir brüchig geworden.

Schaffen wir die Wende?

Gute Werke, selbstloses Handeln, Barmherzigkeit statt Rechthaberei – oft Fehlanzeige. Im Kleinen wie im Großen. Schaffen wir trotz der vielen negativen Nachrichten die Wende? Kommen wir irgendwie raus aus dem Gejammer? In der Bibel sagt einer: „Ich will auf Gottes Gerechtigkeit vertrauen“! (Daniel 9, 18b).

Das heißt: Wir handeln – aber Gott auch. Dabei ist es nicht so, dass Gott ausschließlich unsere Hände und Füße hätte, wie ein Slogan aus der Tradition des politischen Nachtgebets es formulierte, sondern er verfügt über eigene Ressourcen, eigene Mittel und Wege, die er mit unseren zusammen bringen wird. Konkret: Da kommt noch was, da ist Licht am Ende des Tunnels.

Es gibt Menschen, die bereits die Gerechtigkeit Gottes umsetzen

Es lohnt, daraufhin mal einen Blick rund um den Globus zu werfen. Menschen zu entdecken, wie sie, mal bewusst, mal unbewusst, die Gerechtigkeit Gottes bereits umsetzen. Mitten in reichlich deprimierenden Umständen.

Felix Finkbeiner pflanzt Bäume, Boyan Slat säubert den Ozean, Malala Yousafzai kämpft für Bildung von jungen Frauen, Greta Thunberg rüttelt die ökologischen Fragen in die Öffentlichkeit. Mohammed Yunus aus Bangladesch und seine Erfolgsgeschichte der Mikrokredite. Ur Sahin und Özlem Türeci finden nach jahrelanger Forschung in Mainz den rettenden Corona-Impfstoff.

Nicht den Kopf in den Sand stecken

Diese positiven Beispiele ermutigen mich, bei allen bedrängenden Fragen um Klima, Migration und Frieden den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Sie sind für mich hoffnungsvolle Zeichen, göttliche Aufmunterungen und seelische Wegzehrung, um nicht aufzuhören zu hoffen, zu glauben und zu schauen, wo und wie sich die Dinge zum Besseren wenden. Gott sei es gelobt, getrommelt und gepfiffen. Denn – da geht noch was. Gott kümmert sich um seine geschundene Welt. Das macht mich zuversichtlich.

