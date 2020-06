Wolfsburg

Hilfe bei der beruflichen Integration bekommen Menschen mit Migrationshintergrund in Wolfsburg durch das neue Angebot „Arbeit nach Maß“ der Arbeiterwohlfahrt ( AWO). Zuständig für die niedrigschwellige Maßnahme ist der Sozialarbeiter Gerrit Dolle, der seine Beratung in einem Büro im Freizeitheim West anbietet. Der 47-Jährige ist Experte für die berufliche Integration von Neubürgern und war viele Jahre im Jobcenter und in anderen Arbeitsfeldern bei der AWO tätig.

„Mit der neuen Maßnahme wollen wir einen Beitrag zur beruflichen Integration von Migranten in der Region Südostniedersachsen leisten“, sagt Dirk Bitterberg, stellvertretender Vorsitzender des AWO-Bezirksverbands Braunschweig. Dank der finanziellen Unterstützung durch das Land Niedersachsen sowie durch die Kommune und Eigenmittel der AWO habe man nun auch in Wolfsburg einen Projektstandort eröffnen können. Weitere Standorte von „Arbeit nach Maß“ gibt es in Braunschweig und Salzgitter.

Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Vermittlung von Praktika , Ausbildungsstellen und Arbeitsplätzen.

Gerrit Dolle hat sein Büro im Freizeitheim West im Samlandweg. „Ich biete Migranten meine Hilfe an. Für mich spielt dabei keine Rolle, ob die zugewanderten Menschen Flüchtlinge sind, Asylbewerber oder Ausländer. Aber auch Spätaussiedler und Bundesdeutsche betreue ich gern“, erklärt der Integrationsmoderator. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Vermittlung von Praktika, Ausbildungsstellen und Arbeitsplätzen.

„Zurzeit habe ich erst einmal Kontakt mit städtischen Ämtern, Verbänden, Sprachkursen und Vereinen aufgenommen. In den nächsten Wochen werde ich weitere Kontakte – auch mit möglichen Arbeitgebern – knüpfen“, sagt der AWO-Mitarbeiter. „Für mich ist wichtig, die Arbeitssuchenden kennenzulernen, um dann gemeinsam mit ihnen zu schauen, was wollen sie, wohin soll es gehen“, erklärt er. Dabei ermutige er die Menschen, sich auch selbst nach Praktikumsplätzen und Arbeit umzusehen. „Im Rahmen meiner Tätigkeit unterstütze ich aber ebenso Betriebe, falls sie geflüchtete Menschen einstellen wollen“, ergänzt Dolle. Nach den Sommerferien ist noch eine zentrale Auftaktveranstaltung für interessierte Gruppen und Personen mit Informationen über das Angebot „Arbeit nach Maß“ geplant.

Wer sich an Gerrit Dolle wenden möchte, erreicht ihn von montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr in seinem Büro im Freizeitheim West. Telefonisch ist eine Kontaktaufnahme unter(0 53 61) 77 59 39 0 möglich.

Von Manfred Wille