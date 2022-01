Wolfsburg

Der Allgemeine Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) Kreisverband Wolfsburg hat seit Jahren einen kontinuierlichen Zulauf. „Die Zahl der Interessierten ist einerseits wegen Corona gestiegen, da mehr Menschen Fahrrad fahren. Zum anderen wollen sie umweltbewusster sein und sich für den Verkehrswandel einsetzen“, erklärt Vorstandsmitglied Karin Klaus-Witten.

Die Lobby der Fahrradfahrer möchte in Wolfsburg unter anderem den Radweg in der Kleiststraße verändern. Zudem sollen neue Überholverbotsschilder in der Heßlinger Straße dafür sorgen, dass die Zweiräder nicht mehr überholt werden dürfen. Dafür hat sich der ADFC bei den Fraktionen vorgestellt. „Wir wollen, dass unserer Themen bei den Haushaltsgesprächen berücksichtigt werden“, betont Klaus-Witten.

Defekte Fahrstühle am Bahnhof Fallersleben

Weiterhin müsse die Aufzugsituation am Hauptbahnhof Wolfsburg und am Bahnhof Fallersleben verändert werden. Der Korb am Hauptbahnhof sei zu kurz für manche Fahrräder. Nach Angaben von Klaus-Witten überlegt die Deutsche Bahn, die Körbe auszutauschen.

Fahrradweg in der Kleiststraße: Karin Klaus-Witten vom ADFC Wolfsburg erklärt, dass der Radweg zu schmal ist. Quelle: Roland Hermstein

In Fallersleben geht es um die städtischen Aufzüge, die sehr häufig defekt und teilweise mehrere Wochen außer Betrieb seien. Demnach könnten Personen mit Gepäck, Kinderwagen oder Fahrrad nicht so leicht die Überführung zur Überquerung der Bahngleise nutzen oder zu den Bahnsteigen kommen. Die Deutsche Bahn sei bereit, die Aufzüge zu übernehmen. Somit würden sie regelmäßig gewartet und repariert werden.

Bahnhof Fallersleben: Die Fahrstühle der Stadt seien immer wieder defekt, sodass die Lasten hochgetragen werden müssen. Quelle: Roland Hermstein

Dafür müsste die Stadt die Grundsanierung in Höhe von rund 80 000 Euro zahlen. Der ADFC Wolfsburg fordert deshalb, dass die finanziellen Mittel für die Übergabe der städtischen Aufzüge im Haushalt 2022 bereitgestellt werden.

ADCF-Mitglieder fassen Schäden der Radwege zusammen

Die Mitglieder des ADFC wissen, in welchem Zustand die Radwege in der VW-Stadt sind. Sie haben die Schäden in einem Katalog zusammengefasst. Dieser soll Mitte Februar an den Oberbürgermeister Dennis Weilmann und den Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide ausgehändigt werden. „Wir sind gespannt, was die Stadt bis zum nächsten Fahrradklimatest im September 2022 anpackt“, sagt Klaus-Witten. Bei der Umfrage wird die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden bewertet.

Eventuell wird bis dahin auch die Stelle des Radverkehrskoordinator neu besetzt. „Die Öffentlichkeitsarbeit fällt durch die fehlende Position leider hinten runter“, so Klaus-Witten. Der ADFC möchte daher die Aufwertung zum Fahrradbeauftragten als Stabsstelle, somit würde der Posten eine höhere Dotierung haben und wäre vermutlich attraktiver.

Der ADFC gibt in diesem Jahr keinen Flyer heraus, da die Terminlage wegen Corona zu unsicher ist. Veranstaltungen werden unter www.wolfsburg.adfc.de veröffentlicht, auf der Website gibt es ebenfalls Informationen zu Touren rund um Wolfsburg.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig