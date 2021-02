Redakteur Timo Gilgen vom ADAC Niedersachsen begleitete den Bulli „HELFI“ zum Impfzentrum in Wolfsburg. Er plant einen Bericht zum Thema Mobilität, stellt aber das Engagement von HELFI-Fahrer Detlef Semerau in den Mittelpunkt.

ADAC berichtet: Online-Redakteur Timo Gilgen (l.) filmt für den Automobilclub in der Region Niedersachsen/Sachsen Anhalt eine HELFI-Fahrt zum CongressPark. Detlef Semerau (Mitte) brachte am Donnerstag Hildegard Klöting zum Impfzentrum in Wolfsburg. Quelle: Britta Schulze