Nordstadt

Ein ADAC-Hubschrauber kreiste am frühen Samstagvormittag über der Teichbreite in der Nordstadt. Laut Auskunft der Polizei war das Rettungsteam mit einem Arzt an Bord gestartet, weil es einen medizinischen Notfall gab.

Immer wieder gibt es Nachfragen wegen Hubschrauber-Einsätzen bei der Polizei. Speziell entlang der Bahnstrecken sind häufiger Überwachungsflüge angesetzt. Aber auch Übungsflüge stehen regelmäßig auf dem Programm. Weitere Einsatzbereiche: Rettungsdienst nach Unfällen, Suche nach vermissten Personen oder Überwachung von Großveranstaltungen.

Von der Redaktion