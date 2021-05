Wolfsburg

Wer den spektakulären Schwertransport zum VW-Werk vor drei Wochen verpasst hat, bekommt an diesem Wochenende noch einmal die Gelegenheit zum Staunen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag liefern Schwertransporter zwei Gasturbinenn für den Neubau des Heizkraftwerks West, nachdem zwei riesige Schlepper vor drei Wochen bereits die Generatoren angeliefert hatten.

Für den Schwertransport in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai wird die Autobahn 39 von 23 Uhr bis 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wolfsburg-West und Weyhausen in beiden Richtungen gesperrt. Die Auffahrt auf die A 39 ist laut der Stadt in diesem Zeitraum an der Anschlussstelle Wolfsburg-West ausschließlich in Richtung Süden, an der Anschlussstelle Weyhausen ausschließlich in Richtung Norden möglich. Die Anschlussstelle Wolfsburg-Sandkamp ist nicht nutzbar.

Schwertransport: Mitte April wurden die Gasturbinengeneratoren fürs VW-Kraftwerk West angeliefert. Quelle: Fabian Meysing

Auch Tappenbecker Landstraße und Weyhäuser Weg gesperrt

Darüber hinaus werden die Tappenbecker Landstraße nördlich der Einmündung der Stellfelder Straße, der Weyhäuser Weg zwischen der Hafenstraße und dem Entsorgungszentrum sowie die Kreisstraße 114 westlich des Weyhäuser Weges bis zur Zufahrt zum Volkswagenwerk ebenfalls voll gesperrt. Der Weyhäuser Weg wurde außerdem zwischen der Hafenstraße und der K 114 aufgrund von Vorarbeiten bereits am Donnerstag, 6. Mai, 15 Uhr bis zum 8. Mai, 12 Uhr voll gesperrt.

Bereits vor drei Wochen musste die A39 wegen eines Schwertransports zum VW-Werk voll gesperrt werden: Zwei riesige Gasturbinengeneratoren werden von Wittingen bis zum VW-Kraftwerk West gebracht.

Umleitung über B188 und Heinrich-Nordhoff-Straße

Die Umleitung der A 39 in Fahrtrichtung Süden erfolgt ab der Anschlussstelle Weyhausen über die B 188 (Oebisfelder Straße) bis zur Schlosskreuzung, weiter über den Berliner Ring, den St. Annen-Knoten, die Heßlinger Straße und die Heinrich-Nordhoff-Straße zur A 39-Anschlussstelle Wolfsburg-West.

Die Umleitung in Richtung Norden erfolgt ab der Anschlussstelle Wolfsburg-West über die Heinrich-Nordhoff-Straße und die Heßlinger Straße zum St. Annen-Knoten und von dort über den Berliner Ring, die Schlosskreuzung und die Bundesstraße 188 (Oebisfelder Straße) zur A 39-Anschlussstelle Weyhausen.

Von der Redaktion