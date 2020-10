Wolfsburg

Einen musikalischen Leckerbissen für alle Fans der A-Cappella-Musik servieren die Kulturkirche St. Marien und die Musikschule der Stadt Wolfsburg. Am Freitag, 9. Oktober, tritt die Band „Sub5“ um 19 Uhr in der St. Marienkirche, Schloßstraße 15, auf.

Sub5, das ist ein ganz bestimmter Akkord in der Jazzharmonik. In der A-Cappella-Welt steht Sub5 für eine Band mit fünf sehr individuellen Künstlerinnen und Künstler: Marlies Weymann, Joël Besmehn, Jan-Marco Schäfer und Ole Backhaus. Mit dabei ist auch Juliette Jacobsen, die als Gesangsdozentin und Leiterin des Jazz-und Popchores an der Musikschule der Stadt Wolfsburg arbeitet.

Die erste CD des Ensembles ist 2018 erschienen

In der Kirche sollen laut den Musikern außergewöhnliche, eigene Arrangements moderner und traditioneller Songs entstehen. Mit ihren Stücken haben sich Sub5 in den letzten Jahren in die Herzen der A-Cappella-Hörerschaft gesungen. Zum fünfjährigen Jubiläum des Ensembles ist 2018 die erste CD erschienen.

Als Chorleiter, Komponisten, Chorknaben, Arrangeure, Jazzpianisten, Rapper oder eben als Sänger turnen die Mitglieder von Sub5 in verschiedenen Ecken der Musikwelt herum. Zusammen kreieren sie mal poppige, jazzige oder swingende Klangwelten. Ob Abba, südafrikanische Volksmusik oder Michael Jackson – an einem Konzertabend erleben die Zuschauer eine grenzenlose Entdeckungsreise von Sub5. Dabei bleibt alles vokal. Nur mit der eigenen Stimme wird Bekanntes, Aktuelles und schon länger nicht Gehörtes in ein ganz eigenes Gewand verpackt.

Das Konzert in Wolfsburg findet im Rahmen des Hygienekonzeptes der Kulturkirche unter Einhaltung der notwendigen Abstände statt. Der Eintritt kostet 10 Euro, im Vorverkauf 8 Euro. Schüler und Studenten zahlen jeweils 6 Euro.

