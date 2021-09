Wolfsburg

Wer sich auf dem weiten Feld des A-Capella-Gesangs den Namen „Anders“ gibt, der weckt Erwartungen. Dass die fünf Sänger aus Freiburg ihrem Namen alle Ehren machen, stellten sie am Dienstag im Scharoun Theater beeindruckend unter Beweis. Im aktuellen Programm „Viel Lärm um dich“ nutzen sie mitreißend ihre weitgespannten Ausdrucksmöglichkeiten. Der Funke springt schnell über und das Publikum geht lebhaft mit.

Moritz Nautscher, Johannes Berning (am Abend durch Jonathan Mummert vertreten), Adrian Goldner, Johannes Jäck und Fabian Weithoff haben bereits in ihrer Schulzeit vor fünfzehn Jahren A-capella gesungen. Mit ihren angenehm klingenden Stimmen sind sie daher perfekt aufeinander abgestimmt, ebenso in ihren stimmigen Choreografien. Sauber intonierte Harmonien, klarer Sologesang und virtuoses Beatboxing lassen ein ums andere Mal vergessen, dass „nur“ fünf Vokalstimmen mit Einsatz einer „Loop-Station“ sich zu einem Klangteppich vereinen.

Die Sänger entwickeln ihre Lieder selber

In ihren von Emotionen bestimmten Liedern, die sie selbst entwickeln und schreiben, geht es um Freundschaft, Liebe und alltägliche Begebenheiten. Dabei wirken sie stets überzeugend und authentisch. Ihre Texte sind lebensbejahend und strahlen Lebensfreude aus. Lieder wie „Alles wird gut“ oder „Kommen und Gehen“ sind nachdenklich und unterstreichen eine positive, mutmachende Lebenseinstellung.

Der Funke springt sofort über: Die A-Capella-Gruppe "Anders" begeisterte das Publikum im Scharoun Theater. Quelle: Hein-Werner Kemmling

Sie sparen nicht mit Selbstironie und gleiten aber nie in Klamauk ab. Grandios gelingt auch choreografisch die Persiflage auf Boygroups mit ihrem Tanzen. Im Song „Viel zu lang nicht mehr getanzt“ spiegelt sich die Tanzunlust einer ihrer Sänger wider.

Gäste des Scharoun Theaters klatschen lauten Beifall

„Hallo“, ein frühes Lied von ihnen, ist eine romantische Betrachtung des Stadtlebens, das mit den Worten „das Fenster steht weit auf, ich schau raus“ bildlich wird. Der Versuch, eine Traumfrau zu beschreiben, die zu jedem der fünf Ensemblemitglieder passen könnte, will nicht so recht gelingen. Unter Beifall der Theatergäste einigt man sich im entsprechenden Song auf die Feststellung: „Sie steht nicht auf Typen, die vom Zehner springen. Sie liebt Jungs, die singen“.

Stürmische Begeisterung ruft das „Zappen durch das Fernsehprogramm“ hervor. Nach dem x-ten Verlust einer Fernbedienung dient eine Scheckkarte als Ersatz. Ansatzlos erzeugen die fünf mit ihren Stimmen die typischen Melodien einzelner Sendungen. Hier läuft gerade Sandmännchen, dort der Tatort, Miss Marple oder Heidis Lied der Berge, das von einer Müsli-Werbung unterbrochen wird.

A-Capella-Sänger überzeugen mit ihrer Stimme

Ein solcher Auftritt endet nicht ohne Zugaben. Mit dem Brahms-Lied „Guten Abend, gute Nacht“ verabschieden sie sich und legen dabei die Mikrofone ab. Sie können auch ohne. Sie heißen nicht nur „Anders“, sie sind es auch.

Von Heinz-Werner Kemmling