Wolfsburg

Beim Neubau der A-39-Autobahnbrücke in Wolfsburg steht die erste Bauphase kurz vor dem Abschluss. Ab Mittwoch, 26. Februar, wird der Verkehr von der westlichen auf die jetzt fertiggestellte östliche Brückenhälfte über die Heinrich-Nordhoff-Straße umgelegt. Deshalb steht bis zum 1. März teilweise je Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch in Wolfenbüttel mit.

Mit Verkehrsbehinderungen muss nach Angaben der Behörde gerechnet werden. Während der weiteren Bauarbeiten stehen wie bisher zwei Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Die bislang gesperrte Auffahrt von der Heinrich-Nordhoff-Straße aus Richtung Wolfsburg auf die A 39 in Richtung Norden ist dann wieder frei. Sie erhält jedoch baubedingt ein Stopp-Schild, weil hier während der Bauzeit kein Beschleunigungsstreifen zur Verfügung steht.

Auffahrt und Abfahrt werden gesperrt

Nach der Umlegung sind die Auffahrt auf die A 39 von der Heinrich-Nordhoff-Straße aus Wolfsburg kommend in Richtung Kassel und die Abfahrt von der A 39 von Lüneburg kommend auf die Wolfsburger Landstraße in Richtung Fallersleben gesperrt. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert.

Die A-39-Brücke über die Heinrich-Nordhoff-Straße wird seit Anfang 2019 aufgrund von alters- und verkehrsbedingten Schäden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Parallel zu diesen Arbeiten wird auch die Brücke über den Mittellandkanal umfangreich instandgesetzt. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für Ende 2020 vorgesehen.

