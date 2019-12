Das Unternehmen Hanseatische Treuhand wird die ersten Baufelder des zweiten Bauabschnitts in dem Neubaugebiet Steimker Gärten an der Nordsteimker Straße entwickeln. Auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern entstehen 117 Eigentumswohnungen in modernen Wohnhäusern.