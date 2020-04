A 39: Jetzt ist auch der zweite Brückenteil abgerissen

Wolfsburg

Es ist ein echtes Mega-Projekt: Der Abriss der Autobahnbrücke, die über die Heinrich-Nordhoff-Straße führt. Der erste Teil wurde schon im vergangenen Jahr abgebrochen, der zweite folgte jetzt am Wochenende. Am Freitag ging es los, Tag und Nacht arbeiteten 22 Leute in zwei Schichten – und zwar rund um die Uhr. Das war auch nötig, denn am Montag sollte – bis auf Restarbeiten – alles erledigt sein.

„Es lief sehr gut“, sagte Gerhard Kanter, Projektleiter von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. Zusammen mit Heiko Lange, Fachbereichsleiter Bau, und Sachbearbeiter Jens Mattschull schaute er sich am Samstag die Baustelle an der A 39 an.

Sieben Bagger und zwei Radlader im Dauereinsatz

Alles lief reibungslos. Die sieben Bagger und zwei Radlader waren im Dauereinsatz. Damit ihnen dabei nicht der Sprit ausging, stand ein Tankfahrzeug bereit, das sie schnell betankte. Meter um Meter brachen die schweren Geräte den westlichen Brückenteil ab.

Stahl und Beton mussten wegen der Entsorgung sauber voneinander getrennt werden. Insgesamt 1500 Tonnen Beton transportierten die Lastwagen an den drei Tagen ab. Sechs Sattelschlepper waren dafür am Samstag im Einsatz, am Sonntag waren es sogar elf.

Abbrucharbeiten liefen reibungslos

Der Abbruch lief so gut, dass bereits am Samstag nur noch ein winziger Teil des letzten Teils der A39-Brücke zu sehen war. Obwohl die Arbeiten erst am Freitagnachmittag begonnen hatten.

Damit die schweren Fahrzeuge störungsfrei arbeiten konnten, war die Heinrich-Nordhoff-Straße während der Abrissarbeiten im Brückenbereich in beiden Richtungen voll gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es deshalb aber nicht – weil keine Autos unterwegs waren. Eine Folge der Corona-Krise.

Es gibt noch mal eine Vollsperrung

Die Vollsperrung war nicht die letzte in diesem Bereich: Wenn die Träger für den neuen Brückenteil angeliefert werden, ist noch mal eine fällig. „Das wird wohl im August sein“, vermutet Kanter. Dann ist aber erst einmal Ruhe, denn die neue Brückenkonstruktion hat eine sehr lange Lebensdauer: 80 bis 100 Jahre.

Der Neubau des zweiten Brückenteils dauert einige Monate. „Im Oktober sind wir wohl fertig damit“, vermutet Gerhard Kanter. Das Projekt kostet insgesamt rund 7,3 Millionen Euro.

Von Sylvia Telge