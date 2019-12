9090-Euro-Spende für die Wolfsburger Tafel

Bei dem Einbruch an der Daimlerstraße am Sonntag bewiesen die Kriminellen Hartnäckigkeit: Um in die Spielhalle zu gelangen, brachen sie mehrere Türen auf und ließen sich auch von einem zugemauerten Durchgang nicht aufhalten. Der Chef der Werkstatt kämpft nun mit dem Chaos, das die Diebe zurückgelassen haben.