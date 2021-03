Wolfsburg

Vor fast genau einem Jahr wurden die ersten Corona-Infektionen bei den Bewohnenden des Wolfsburger Hanns-Lilje-Heims festgestellt. Es war der Beginn eines schweren Ausbruchs der Pandemie mit insgesamt 47 Toten, der die ganze Stadt erschütterte. Am Montag wurde vor dem Heim der Diakonie ein Zeichen gesetzt für diejenigen, welche unmittelbar mit den Auswirkungen der Pandemie konfrontiert wurden und es immer noch sind.

Vertreter von Vorstand und Stiftungsrat der Werker-Stiftung übergaben einen symbolischen Scheck über 90 000 Euro für die Pflegeheime in Wolfsburg, den Gesundheitsdezernentin Monika Müller stellvertretend für die Wohlfahrtsverbände entgegennahm.

Nachholbedarf beim Krisenmanagement

„Die Erschütterung sitzt uns allen immer noch in den Knochen“, blickte die Gesundheitsdezernentin auf die Ereignisse im vergangenen Jahr zurück: „Der Name Hanns-Lilje-Heim ist für uns alle in Wolfsburg auch ein Stück weit eine Mahnung, wie wichtig es ist, sich vorsichtig zu erhalten.“ Inzwischen gebe es aber auch Erleichterung darüber, dass die Impfungen in den Heimen abgeschlossen seien und damit die Gruppe mit der höchsten Sterblichkeit besser geschützt sei.

„In der Pandemie haben wir aber auch gelernt, dass es Nachholbedarf beim Krisenmanagement gibt“, ergänzte Müller. Die bürokratischen Anforderungen, die Deutschland an sich selbst stelle, hätten die Bekämpfung der Pandemie verlangsamt. „Wir sollten auch mal in andere Länder schauen und von deren Erfahrungen lernen.“

Werker-Stiftung will Zeichen für die Pflegekräfte setzen

Nicht nur die Bewohnerschaft, sondern auch ein großer Teil der Pflegekräfte in den Heimen hat inzwischen eine Impfung erhalten. Die Mitarbeiterschaft in den Pflegeheimen habe ein hartes Jahr hinter sich, so Müller. Umso dankbarer sei man über das Engagement der Werker-Stiftung. Man wolle „ein Zeichen setzen“ für die Pflegekräfte, die außerordentlichen Belastungen und Gefahren für die eigene Gesundheit ausgesetzt waren und sind, erläutere Dieter Söchting, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Bei der Frage, wofür das Geld in den Heimen verwendet werden sollte, durften die Beschäftigten selbst mitreden.

Bei der Verwendung der Spenden dürfen die Beschäftigten selbst mitreden

Dafür habe man bei den Leitungen abgefragt, wie die Situation von Bewohnerschaft und Pflegekräften verbessert werden könne. Die hätten sich in ihren Einrichtungen erkundigt, wo der größte Bedarf bestehe. „Das war ein Zeichen der Wertschätzung der Führungskräfte in Richtung Mitarbeiterschaft“, freute sich Stiftungsbeirat Werner Bone.

Chronologie der Ereignisse im Hanns-Lilje-Heim 4. März 2020: Dienstbesprechung zum Thema Corona und entsprechenden Hygienemaßnahmen.13. März 2020: Das Heim wird für Besuchende geschlossen.17./18. März 2020: Der erste Corona-Fall wird festgestellt.19. März 2020: Das Heim trennt die Verdachtsfälle von den Gesunden.21. März 2020: Erster Todesfall im Zusammenhang mit Corona.26. März 2020: Testung aller Bewohner und Pfleger.27. März 2020: Einrichtung einer geschlossenen Station.29. März 2020: Ein Wolfsburger Rechtsanwalt erstattet Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung in 12 Fällen.13. Juli 2020: Ministerpräsident Stephan Weil besucht das Pflegeheim12. Oktober 2020: WDR/NDR zeigen eine Dokumentation über Bewohnende und Pflegende im Hanns-Lilje-Heim und deren Angehörige.6. Januar 2021: Im Hanns-Lilje-Heim werden Personal und Bewohnerschaft gemipft.29. Januar 2021: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellt die Ermittlungen wegen erwiesener Unschuld ein.

So kamen viele unterschiedliche Wünsche zusammen: Beispielsweise erhält das Diakonie-Seniorenzentrum St. Elisabeth zwei Massagesessel, das Bertha-von-Suttner-Heim möchte Haustiere anschaffen, das Fallersleber DRK-Heim Schulzenhof Pflegeleuchten sowie eine kleine Musikanlage und das AWO-Heim an der Goethestraße einen Foodtrailer für Veranstaltungen. Elf Heime wurden bedacht, bei der Höhe der Spendensumme wurde auch die Größe der Einrichtungen berücksichtigt.

Insgesamt fließen 90 000 Euro. „Eine solche Summe zu spenden, ist schon eine Leistung“, betont Bone in Anbetracht des derzeit niedrigen Zinsniveaus. Stiftungen dürfen für ihre Ausgaben nur ihre Erträge verwenden, nicht aber das Grundkapital. „Wir haben das große Glück, nahezu komplett in Immobilien investiert zu sein“, erklärt Vize-Vorsitzender Ewald Ritter. Diese seien recht ertragreich. Andere hätten es schwerer: „Viele Stiftungen stehen vor dem finanziellen Aus.“

