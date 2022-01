82-Jährige und Enkel bei Küchenbrand in Wolfsburg verletzt

Wolfsburg

Bei einem Brand an der Lessingstraße in Wolfsburg sind eine ­8­­­2-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses sowie ihr 13-jähriger Enkel leicht verletzt worden. An dem Gebäude entstand erheblicher Schaden.

Das Feuer brach am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Küche der Seniorin aus. Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr aus, um den Brand zu löschen. „Beim Eintreffen der Rettungskräfte hielten sich die 82-jährige Mieterin sowie ihr 13 Jahre alter Enkel noch in der Wohnung auf“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Beide konnten gerettet werden. Sanitäter brachten sie wegen des Verdachts auf eine Vergiftung durch Rauchgas mit einem Rettungswagen ins Klinikum. Sie blieben über Nacht zur Beobachtung dort, konnten die Klinik aber am Freitagmorgen wieder verlassen.

Die genaue Ursache für den Brand ist bislang unklar, nach bisherigem Kenntnisstand gehen die Ermittler von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.

