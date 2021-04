80 neue Corona-Fälle: Inzidenz in Wolfsburg steigt auf 186,5

Wolfsburg

Nach einigen Tagen der Entspannung sind die Infektionszahlen in Wolfsburg über das Wochenende wieder gestiegen. 80 Neuinfektionen meldete die Stadt am Montag, davon entfallen 29 auf den Samstag, 48 auf den Sonntag und drei auf den Montag. Die für Schutzmaßnahmen maßgebliche 7-Tage-Inzidenz klettert damit nach einer Phase der leichten Entspannung wieder deutlich nach oben: auf 186,5 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Steigen die Zahlen weiter, dürfte die Einführung einer möglichen Modellkommune und damit Lockerungen in einzelnen Teilbereichen in noch weitere Ferne rücken.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in der VW-Stadt 2872 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon gelten 2373 als genesen, 75 sind verstorben. Derzeit zählt das Gesundheitsamt 424 laufende Fälle.

Von der Redaktion