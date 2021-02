Wolfsburg

Zum Internationalen Frauentag am 8. März 2021 hat das Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg in Kooperation mit dem 8.-März-Bündnis ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Aufgrund der bestehenden Corona-Regelungen können nicht alle Angebote wie erhofft gemeinsam vor Ort stattfinden, doch da die Kooperationspartner das Programm kurzerhand überarbeitet haben, wird der Internationale Frauentag nicht ausfallen, sondern vorrangig digital stattfinden.

Den Auftakt macht am Sonntag, 7. März, der evangelisch-lutherischer Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen mit einem besonderen Gottesdienst mit dem Titel „Aufrecht gehen!“ Der Gottesdienst findet um 15 Uhr in der Kreuzkirche statt. Für die Teilnahme vor Ort ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Wer möchte, kann den Gottesdienst aber auch einfach online per Livestream miterleben.

Wolfsburger Frauen im Videoportrait sollen zur Diskussion anstoßen

Beginnend am Montag, 8. März, zeigt das Gleichstellungsreferat online eine Woche lang täglich ein neues Videoportrait von Frauen aus Wolfsburg. Die Interviews stellen ganz verschiedene Persönlichkeiten vor. „Mit diesen Interviews wollen wir Impulse setzen, Diskussionen anstoßen und vor allem verdeutlichen, dass Frauen auf vielfältige Weise einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten“, erklärt Antje Biniek, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wolfsburg.

Antje Biniek, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wolfsburg: „Wir wollen Impulse setzen.“ Quelle: Boris Baschin

Die in Kooperation mit dem Hallenbad – Kultur am Schachtweg geplante Lesung „Sprache und Sein“ mit Kübra Gümüsay wird ebenfalls digital stattfinden. Die Autorin setzt sich seit langem für Gleichberechtigung und Diskurse auf Augenhöhe ein. Die Online-Lesung wird am Donnerstag, 11. März ab 18 Uhr zu sehen sein.

„Being likeable“ lautet der Titel des Live-Podcasts zum am Montag, 15. März von 18 bis 20 Uhr von der städtischen Jugendförderung gesendet wird. Via Twitch können sich Interessierte zuschalten und ihre Fragen stellen, ihre Meinung teilen oder einfach nur zuhören.

Am Mittwoch, 17. März, findet in Kooperation mit dem Stadtjugendring der Online-Vortrag „Frauenbild(er) im Rechtsextremismus“ statt. Der Vortrag betrachtet sowohl die ideologischen Hintergründe als auch die verschiedenen Erscheinungsformen von Frauen in der extremen Rechten und versucht, diese in aktuelle Diskurse einzubetten. Die Anmeldung ist ab sofort online möglich.

„FemSlam“ und „Hommage an Marlene Dietrich“ sollen als Präsenzveranstaltung stattfinden

Zu guter Letzt werden zwei ursprünglich für März geplante Angebote verschoben, die später im Jahr als Präsenzveranstaltungen stattfinden sollen: Am 10. Juni um 20 Uhr soll der „FemSlam“ im Biergarten des Hallenbads eine besondere Version des klassischen PoetrySlams bieten. Bereits gekaufte Tickets behalten bis dahin ihre Gültigkeit. Das vom Frauenzentrum „Frauen-Zimmer“ organisierte Frauen-Frühstück „Hommage an Marlene Dietrich“ mit musikalischer Lesung soll voraussichtlich im Oktober stattfinden.

Mehr Infos sowie die Links zu den digitalen Angeboten finden sich ab sofort unter wolfsburg.de/gleichstellung.

