7-Tage-Inzidenz in Wolfsburg steigt auf 33

Wolfsburg

Nach einer Phase der Entspannung klettert die 7-Tage-Inzidenz in Wolfsburg wieder nach oben. Am Freitag meldete die Stadt Wolfsburg elf Neuinfektionen. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz nun bei 33 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Die Gesamtzahl der Infizierten beläuft sich inzwischen auf 2038, davon gelten 1882 als genesen, 69 sind verstorben. Derzeit zählt das Gesundheitsamt 87 laufende Fälle.

Ein Beitrag zur Senkung der Infektionszahlen sind die Impfungen. Zwar sind Impfstoffe weiterhin knapp, aber immerhin soll am 8. März die dritte Impflinie im Wolfsburger Impfzentrum im Congresspark ihren Betrieb aufnehmen können. In Niedersachsen sollen ab sofort auch Lehrer und Erzieher geimpft werden, früher als ursprünglich geplant. In der kommenden Woche will die Stadt Wolfsburg außerdem über mögliche Lockerungen beraten.

