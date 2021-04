64 Corona-Neuinfektionen in Wolfsburg

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg hat am Donnerstag 64 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vortag. Damit zählt das Gesundheitsamt der Stadt nun 600 laufende Fälle. Die Gesamtzahl der Infizierten steigt auf 2751, davon gelten 2076 als genesen, 75 sind verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz steigt in der Folge ebenfalls an auf nun 151,2. Hält diese Entwicklung an, könnte die Stadt den nächsten kritischen Wert von 200 Infektionen auf 100 000 Einwohner bald reißen. Allerdings könnten auch Verzögerungen bei Testungen und Datenübermittlungen über die Osterfeiertage eine Rolle spielen. Während am Dienstag gerade einmal zwei Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet wurden, waren es am Mittwoch bereits 45.

Von der Redaktion