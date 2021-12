Wolfsburg

„Es ist damit zu rechnen, dass Omikron das Infektionsgeschehen innerhalb kürzester Zeit bestimmen wird“, hatte Dr. Michael Brabant, Amtsarzt im Geschäftsbereich Gesundheit in Wolfsburg, vorhergesagt – und die Zahlen sprechen dafür, dass das stimmt. Am Donnerstag stieg die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft auf 62.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann appellierte bereits am Mittwoch angesichts der verschärften Situation an alle, sich an die Regeln zu halten. Vorsorglich war in ganz Niedersachsen schon am 27. Dezember die Warnstufe 3 ausgerufen worden.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „Halten Sie sich an die Regeln.“, Quelle: Boris Baschin

Die Inzidenz in Wolfsburg liegt aktuelle bei 155,8, in den letzten sieben Tagen wurden 193 neue Infektionsfälle gemeldet. Wegen der Feiertage wurde allerdings weniger getestet.

Auch die Zahl der Patienten und Patientinnen auf der Intensivstation im Wolfsburger Klinikum ist wieder gestiegen. Seit Donnerstag werden dort acht mit Covid-19 infizierte Personen betreut, fünf von ihnen werden invasiv beatmet. Von den 22 Betten sind 18 belegt. Der Anteil der Corona-Fälle auf der Intensivstation steigt somit in Wolfsburg auf 36,36 Prozent.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 7804 Personen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert, 116 sind mit oder an Covid-19 verstorben. Die niedersächsische Hospitalisierungsrate liegt bei 4,4 (Vortag: 4,2). Der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen betrug 9,1 Prozent (Vortag 8,9).

Diese Regeln gelten

Unabhängig von regionalen Fallzahlen gelten landesweit bis zum 15. Januar in ganz Niedersachsen die Corona-Regeln der Warnstufe 3. Ungeimpfte dürfen sich nur mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Private Zusammenkünfte von geimpften und genesenen Personen sind mit bis zu zehn Personen zulässig. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mit eingerechnet, ebenso wenig Betreuungspersonen.

Treffen mit mehr als 10 Personen sind in Warnstufe 3 auch draußen nur noch zulässig, wenn alle Teilnehmenden geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sind (2G-plus-Regel). Nur Menschen, die ihre Auffrischungsimpfung bereits erhalten haben oder nach den bisher als vollständig geltenden Impfungen zusätzlich vor Kurzem von der Infektion genesen sind, müssen sich nicht testen lassen.

Tanzveranstaltungen sind generell in Warnstufe 3 verboten, ebenso Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen und Messen. Die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt und in der Autostadt mussten schließen, ebenso bleiben Clubs und Diskotheken geschlossen. Kneipen und Restaurants dürfen öffnen.

Impfen

Wolfsburg hat bei der Impfkampagne das Tempo ab der zweiten Dezemberwoche steigern können. Bis Weihnachten waren 79,1 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger mindestens einmal geimpft, 76,1 Prozent vollständig. Die aktuellen Impfzahlen sollten eigentlich am Dienstag, 28. Dezember, von der Stadt Wolfsburg wie gewohnt gegen Mittag veröffentlicht werden, die Datenlage machte das aber unmöglich. Verifizierte Impfzahlen werden voraussichtlich erst am 4. Januar vorliegen. Ab dem 3. Januar öffnet auch das Impfzentrum für Kinder zwischen fünf und elf Jahren auf dem Gelände des Wolfsburger Klinikums.

Comirnaty in der Minimal-Dosierung: Seit Dezember werden auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit dem Vakzin geimpft. Quelle: Stefan Sauer

FFP2-Maske – auch im Auto bald Vorschrift

Bei körpernahen Dienstleistern wie Friseuren, Optikern, Tattoo-Studios und Co. gilt wieder die 3G-Regel. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte die zuvor eingeführte 2G-plus-Regel für diese Bereiche gekippt.

Ebenfalls gekippt wurde die 2G-Regel im Einzelhandel. Nun dürfen wieder auch wieder ungeimpfte Personen überall einkaufen. Als Reaktion auf die Lockerung hat das Land Niedersachsen allerdings eine FFP2-Masken-Pflicht verhängt, die in allen Geschäften gilt. Es sind daher auch Geschäfte des täglichen Bedarfs davon betroffen. In Bus und Bahn ist ebenfalls eine FFP2-Maske vorgeschrieben. Für 2022 ist geplant, dass jeweils zwei FFP2-Masken in privaten Kraftfahrzeugen zur Ausstattung des Notfall-Sets gehören sollen. Wann genau diese Regelung in Kraft tritt, steht noch nicht fest.

Vorschrift: Das Tragen einer FFP2-Maske ist in Bussen und beim Einkaufen jetzt Pflicht. Eine medizinische Maske oder Behelfslösungen aus Stoff sind wegen der geringeren Schutzfunktion keine Alternative. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Alle aktuellen Corona-Regeln hat die WAZ hier für Sie aufgelistet.

Von der Redaktion