Rund 100 Wolfsburger haben sich am Freitagmorgen zu einer Mahnwache für die Opfer des Anschlags in Hanau getroffen. Am Samstagvormittag findet eine zweite Veranstaltung vorm Rathaus statt. Außerdem zeigt die Polizei in Wolfsburg regelmäßig Präsenz vor muslimischen und jüdischen Einrichtungen.