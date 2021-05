Die Stadt vermeldet im Vergleich zu Dienstag 60 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Wolfsburg. Die Inzidenz steigt deshalb auf 157,6.

60 Neuinfektionen in Wolfsburg am Mittwoch

60 Neuinfektionen in Wolfsburg am Mittwoch

Kostenlos bis 17:39 Uhr 60 Neuinfektionen in Wolfsburg am Mittwoch