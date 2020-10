60 Keller-Einbrüche in Wolfsburg: Polizei bittet auf Plakaten um Hilfe

Wolfsburg

Eine Serie von Kellereinbrüchen beschäftigt die Wolfsburger Polizei. In den vergangenen Wochen seien 60 Kellerparzellen im gesamten Stadtgebiet aufgebrochen worden, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Die Polizei warnt Hausbewohner in Wolfsburg jetzt mit einer Plakat-Aktion und bittet um Mithilfe.

Schwerpunkte der Einbrüche waren Mehrfamilienhäuser im Bereich der Nordstadt, der Stadtmitte, Hohenstein, Wohltberg und Rabenberg. Aber auch Mehrparteienhäuser am Laagberg und Detmerode waren betroffen.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro

„In nahezu allen Fällen verschafften sich die Täter unbemerkt oder durch einen Vorwand Zutritt in die Treppenhäuser. Dabei nutzten sie auch offenstehende Hauseingangstüren“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. Anschließend begaben sich die Täter in die Kellerflure und öffneten gewaltsam die einzelnen Parzellen. In vielen Fällen sei nichts gestohlen worden. Bei manchen Einbrüchen erbeuteten die Täter Fahrräder oder technische Geräte wie Bohrmaschinen oder andere Elektrogeräte. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Die Taten finden in der Regel in den Abend- und Nachtstunden statt. Dabei kommt den Tätern die früh einsetzende Dunkelheit zugute. Die Beamten sichten nach den Einbrüchen die Keller der Wohnhäuser, doch meist finden sie nicht mehr als aufgebrochene Schlösser der Kellerparzellen vor. Oft werden die Taten erst Tage später entdeckt.

Die Ermittler rufen zur Mithilfe auf und hoffen auf Zeugen

Die Polizei hat jetzt die Wohnungsgesellschaften Neuland und VW Immobilien sowie die Interessengemeinschaften der betroffenen Mehrfamilienhäuser informiert und Plakate für die Hausflure zur Verfügung gestellt. Die Ermittler rufen zur Mithilfe auf und hoffen auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Die Hausbewohner werden auf den Plakaten aufgefordert, sich Kennzeichen, Typ und Farbe von ortsfremden Fahrzeugen zu notieren.

Wichtig sei auch, fremden Personen keinen Zutritt zum Haus zu gewähren. „Der Türöffner sollte nicht einfach gedrückt werden, auch wenn sich an der Sprechanlage Personen melden, die angeblich den Nachbarn besuchen wollen“, betont der Polizeisprecher. Auch auf unbekannte Personen sollte geachtet werden. „Türen zu Hausfluren und Kellern sollten so geschlossen sein, dass man die Haustür von außen nur mit einem Schlüssel öffnen kann“, so Figge. Dabei sollten die Bewohner darauf achten, dass die Türen nicht einfach nur in den Schnapper fallen.

Hinweise zu Einbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. (05361) 46 46 0 entgegen.

Von Nina Schacht