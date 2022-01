60 Jahre Italiener in Wolfsburg: Ausstellung zeigt historische Fotos

Wolfsburg

Am 17. Januar ist es genau 60 Jahre her, dass die ersten „Gastarbeiter“ aus Italien mit dem Zug am Wolfsburger Bahnhof ankamen – ein bedeutsamer Tag für die damals noch junge Stadt Wolfsburg. Da große Feierlichkeiten wegen der Corona-Situation nicht möglich sind, laden die Stadt Wolfsburg und die Italienische Konsularagentur anlässlich des Jubiläums zu der Foto-Ausstellung „Com’eravamo“ ein.

Dazu hat das Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS) Fotografien aus dem Bestand des Historischen Archivs von Volkswagen aus der Zeit der Ankunft der ersten Italiener aufbereitet. Die Designer Outlets Wolfsburg (DOW) stellen Räume für die Ausstellung zur Verfügung, die für Interessierte ab Dienstag, 18. Januar, bis zum 12. Februar 2022 kostenfrei zu sehen sein wird.

Italiener haben Geschichte der Stadt Wolfsburg maßgeblich geprägt

Öffnungszeiten der Ausstellung Die Ausstellung „Com’eravamo“ ist vom 18. Januar bis 12. Februar zu folgenden Zeiten geöffnet: – Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr – Samstag von 12 bis 18 Uhr – Besucher werden gebeten, eine FFP2-Maske zu tragen. Es gilt die 2Gplus-Regelung.

„Das Abkommen zur Anwerbung von Arbeitskräften zwischen Deutschland und Italien hat die Geschichte Wolfsburgs maßgeblich beeinflusst“, erklärt Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Italienische Arbeitskräfte haben nicht nur dazu beigetragen, dass die Wirtschaft in Wolfsburg aufblühte, sondern auch das kulturelle und gesellschaftliche Leben außergewöhnlich stark geprägt. Denn die vermeintlichen Gastarbeiter sind keine Gäste geblieben, sondern ein fester Bestandteil unserer Stadt geworden, die mittlerweile in dritter oder vierter Generation hier leben.“

Fabio Dorigato, Italienischer Konsularagent in Wolfsburg, ergänzt: „Mit der Fotografie-Ausstellung ‚Com’eravamo‘ wollen wir, 60 Jahre später, an die Anfänge dieser Erfolgsgeschichte erinnern und den Beitrag der italienischen Gemeinschaft gebührend würdigen.“

