Vor 0 Jahren - am 17. Januar 1962 - kamen die ersten Gastarbeiter aus Italien mit dem Zug in Wolfsburg an. Anlässlich dieses Jubiläums laden die Stadt Wolfsburg und die Italienische Konsularagentur in Kooperation mit Volkswagen geladene Gäste zu einer Zusammenkunft vor dem Hauptbahnhof am Montag, 17. Januar, ein. Treffen ist um 15 Uhr am Denkmal L’Emigrante, Grußworte sprechen Oberbürgermeister Dennis Weilmann, Gunnar Kilian (VW-Personalvorstand), Daniela Cavallo (Vorsitzende des Betriebsrates von Volkswagen), Flavio Benites (Erster Bevollmächtigter IG Metall), Fabio Dorigato (Italienische Konsularagentur) sowie Zeitzeuge Quinto Provinziano. Anschließend geht es zur Ausstellungseröffnung „Com’eravamo. Der fotografische Blick auf die ersten italienischen „Gastarbeiter“ in Wolfsburg (1962) im DOW.