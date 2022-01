Wolfsburg

Kunden der Telekom surfen jetzt an mehr Orten in Wolfsburg mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G. Und sowohl Vodafone als auch Telekom decken das Wolfsburger Stadtgebiet fast vollständig ab. Zudem verbessere sich der Empfang in Gebäuden, teilte die Telekom mit.

Im Wolfsburger Raum sind in den vergangenen Wochen und Monaten einige neue LTE- und 5G-Standorte der Telekom ans Netz gegangen: Zum Beispiel in Vorsfelde. Zudem liefert ein Standort in der Porschestraße LTE für die City. An der Autobahn 39 ist südlich des Mittellandkanals jetzt 5G zu empfangen, genauso wie in Heiligendorf und Westhagen, das teilt die Telekom mit.

Den Empfang in Velstove und in der Volkswagen Arena erweiterte die Telekom demnach ebenfalls um LTE. Außerdem wolle man das Netz in Eichelkamp, Sülfeld, Reislingen West, Neuhaus und Wendschott in den kommenden zwei Jahren mit neuen Funkstandorten ausbauen.

Vodafone liefert ebenfalls 5G in Wolfsburg

Laut Netzabdeckungskarte von Vodafone liefert der Mobilfunkanbieter ebenfalls in weiten Teilen Wolfsburgs das neue 5G-Netz. Im Nordosten endet das Netz in Vorsfelde, südlich gibt es in Barnstorf und Nordsteimke noch große Lücken. Zumindest bietet Vodafone hier überall LTE an. Außerdem gibt es das 5G-Netz von Vodafone seit 2020 in der Volkswagen Arena.

Netzabdeckung: Auch im Umland tut sich etwas

Wo sich sonst noch etwas im örtlichen 5G-Netz getan hat, verrät der direkte Vergleich mit den Netzabdeckungskarten von 2021. Bei der Telekom sind im Vergleich zu April 2021 die weißen Flecken im Wolfsburger Umland etwas weniger geworden, zum Beispiel zwischen Kreuzheide und Velstove. Bei Vodafone fällt vor allem die bessere Abdeckung zwischen Heiligendorf und Fallersleben auf, auch in Tiergartenbreite sind weiße Flecken verschwunden.

Das macht auch Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) froh: „Es ist erfreulich, dass die von den Telekommunikationsunternehmen bereitgestellten Informationen eine sehr breite Netzabdeckung im Stadtgebiet zeigen.“ Es sei aber bewusst, dass es weiterhin Lücken gibt, die noch zu schließen sind.

Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „5G spielt als Schlüsseltechnologie in Wolfsburg eine große Rolle“. Quelle: Stefanie M. Brakel

Weilmann legt großen Wert auf das Thema: „5G spielt als Schlüsseltechnologie eine entscheidende Rolle für die Zukunftsfähigkeit einer Stadt – sowohl für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger als auch für die Wirtschaft.“ Und auch als Kommune sei man auf diese Technik angewiesen, um im Bereich Smart City die nächsten Schritte gehen zu können.

Oben 2021, unten 2022: Die 5G-Netzabdeckung der Telekom im Vergleich. Quelle: Screenshot: www.telekom.de

Oben 2021, unten 2022: Die 5G-Netzabdeckung von Vodafone im Vergleich. Quelle: Screenshot: www.vodafone.de

Der Netzausbau der Telekom in Deutschland Aktuell hat die Telekom mehr als 32 000 Funkstandorte in Betrieb. Jährlich kommen rund 1500 neue dazu. Hinzu kommen LTE- und 5G-Erweiterungen an tausenden bestehenden Standorten. Beim Ausbau ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können.

5G – auch für vernetztes Fahren relevant

Mit 5G ergeben sich viele Möglichkeiten, vor allem ermöglicht 5G höhere Datenraten als sein Vorgänger 4G, auch als LTE bekannt: Waren es bei 4G nur 1000 Megabit pro Sekunde, so lassen sich mit 5G 10 Gigabit Daten pro Sekunde übertragen, das ist zehn mal so viel wie bei 4G. In der Praxis kommt es allerdings oft zu niedrigeren Datenraten, zum Beispiel durch hohe Auslastung des Netzes.

Aber nicht nur zum mobilen Surfen ist 5G nützlich. Auch für das vernetzte Fahren ist das neue Netz entscheidend. Denn 5G hat eine sehr schnelle Signalübertragung. Im besten Fall soll das Signal innerhalb einer Millisekunde vom Sender zum Empfänger gelangen. Schnell genug zum Beispiel für Fahrassistenzsysteme, deren Sensoren über 5G ausreichend schnell mit den Sensoren anderer Autos, Verkehrsampeln und anderen Informationsquellen kommunizieren können.

Von Niklas Jan Engelking