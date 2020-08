5G im Reallabor: Diese Projekte werden in Wolfsburg umgesetzt

Wolfsburg

Seit etwas mehr als einem Jahr gehört Wolfsburg gemeinsam mit Braunschweig zu den bundesweit sechs Modellregionen für die fünfte Mobilfunkgeneration (5G). Durch eine Förderung des Bundes fließen zwölf Millionen Euro in den Aufbau eines offenen 5G-Reallabors. Doch was hat sich bislang getan? Und welche Projekte werden in Wolfsburg umgesetzt?

5G gilt als Schlüsseltechnologie der Zukunft. Bei der Erprobung im Alltag arbeiten in der Mobilitätsregion Braunschweig-Wolfsburg mehrere Forschungseinrichtungen unter Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ( DLR) zusammen, auch VW unterstützt das Vorhaben. Derzeit werden insgesamt zwölf Teilprojekte in den Bereichen Mobilität, Bauwesen/ Smart City und Gesundheit abgestimmt. So soll zum Beispiel eine per 5G ferngesteuerte Rettungsdrohne die Aufklärung und Absicherung von Unfallstellen unterstützen. Auch Rettungseinsätze auf der Straße sollen durch eine aufeinander abgestimmte Ampelschaltung und die Bildung einer Rettungsgasse mit vernetzten, automatisierten Fahrzeugen optimiert werden. Die Datenübertragung mit 5G in Echtzeit ist dafür eine Voraussetzung.

Die Forschungsvorhaben sollen bis Ende 2022 abgeschlossen sein

„In den beiden Städten Braunschweig und Wolfsburg sollen Teilvorhaben geplant, umgesetzt, demonstriert und evaluiert werden“, sagt DLR-Sprecherin Jasmin Begli. Mit den zuständigen Verwaltungsbereichen würden Gespräche geführt. Eine Herausforderung für das Projekt seien die unterschiedlichen Fortschritte der Mobilfunkbetreiber beim 5G-Netzausbau der Region. Davon hängt der Sprecherin zufolge auch ab, welche Teilprojekte in Wolfsburg umgesetzt werden. Die Forschungsvorhaben sollen bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Berücksichtige man die technische Komplexität des Projekts, „kommen wir sehr gut voran“, sagt die DLR-Sprecherin.

Doch wie weit sind die Mobilfunkanbieter mit der Umrüstung auf 5G? Die Telekom hat nach eigenen Angaben mittlerweile 20 Mobilfunkstandorte in Wolfsburg mit dem neuen Mobilfunkstandard ausgestattet. Auf einer Karte zum Netzausbau der Telekom sind bereits große Gebiete Wolfsburgs abgedeckt – ausgenommen sind unter anderem Teile der Innenstadt wie der Köhlerberg, Hohenstein, Wohltberg, Klieversberg und der Bereich rund um die Fußgängerzone, aber auch die südlichen Ortsteile.

Was genau ist 5G? Kurz gesagt soll mit der fünften Mobilfunkgeneration (5G) in Deutschland ultraschnelles mobiles Internet möglich werden. Aus Sicht vieler handelt es sich um einen wichtigen und dringend nötigen Schritt bei der Digitalisierung. Die Übertragung ist bei 5G etwa 100-mal schneller als beim Standard 4G, auch LTE genannt. Die Entwicklung könnte der Forschung zum autonomen Fahren oder in der Medizin helfen und ganze Branchen in der Industrie verändern. Im privaten Bereich dürften viele auf mehr Spielspaß am Handy und weniger Funklöcher hoffen.

Der Wettbewerber Vodafone hat bislang zwei 5G-Standorte in Wolfsburg und deckt damit den Bereich rund um den Allerpark von der Autostadt bis zum Gewerbegebiet Vogelsang sowie Teile von Vorsfelde und Reislingen ab. „In den nächsten ein bis zwei Jahren werden einige Standorte dazukommen“, sagt Vodafone-Sprecher Tobias Krzossa. Vom Ausbau profitieren aber auch die Kunden, die kein 5G-Smartphone haben, denn parallel werden Funklöcher im 4G-Mobilfunkstandard (LTE) geschlossen.

Vorreiter war Wolfsburg bei einem gemeinsamen Projekt von Vodafone und der Deutschen Fußball Liga ( DFL): Die Volkswagen-Arena wurde im vergangenen Jahr als erstes Fußball-Stadion in Deutschland mit der 5G-Technologie ausgestattet. Damit wird eine Stadion-App getestet, die das Fußballerlebnis in vielerlei Hinsicht verändern soll. Für ausgewählte Zuschauer gab es schon Live-Daten von Spielern in Echtzeit aufs Handy.

5G in der Volkswagen-Arena: Vodafone und die DFL haben gemeinsam eine Echtzeit-App entwickelt und in Wolfsburg getestet. Quelle: Vodafone

Die Stadt Wolfsburg wird sich über einen geplanten Beirat in das Reallabor einbringen. „Das Zukunftsthema 5G beschäftigt uns in der Initiative #WolfsburgDigital von Anfang an. Insofern haben wir uns sehr gefreut, dass es gelungen ist, Teil der 5G-Modellregion zu werden, um diese Technologie sehr frühzeitig im Reallabor erleben zu können“, sagt Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Dezernent für Digitales.

Von Florian Heintz