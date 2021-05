56 Corona-Neuinfektionen in Wolfsburg am Montag

Wolfsburg

Vorerst ist weiterhin keine Entspannung bei den Infektionszahlen in Wolfsburg erkennbar: Die Stadt vermeldete am Montag 56 Neuinfektionen im Vergleich zu Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut dem Robert Koch-Institut bei 156.

Von den 56 Fällen hat das Gesundheitsamt 33 am Freitagnachmittag, 18 am Samstag und fünf am Sonntag registriert. Das Klinikum muss derzeit zwölf Patienten mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandeln. Acht von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Seit der vergangenen Woche gibt die Stadt keine eigene Sieben-Tage-Inzidenz mehr heraus. Sie begründet diesen Schritt damit, dass für Maßnahmen gemäß der bundesweiten Notbremse der Wert des Robert Koch-Instituts entscheidend ist. Dieser lag am Sonntag bereits bei 164. Sollte der Wert auch am Dienstag über 150 bleiben, müsste der Einzelhandel ab Donnerstag wieder schließen. Derzeit darf er Terminshopping für negativ Getestete, vollständig Geimpfte und Genesene anbieten.

30,8 Prozent der Wolfsburger sind einmal gegen Corona geimpft

Im Impfzentrum haben in der vergangenen Woche 4550 Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Dabei kamen größtenteils die Vakzine von Johnson & Johnson (2138 Impfungen) und Biontech (1411 Impfungen) zum Einsatz. Bei Wolfsburger Hausärzten haben zudem 2704 Menschen eine Impfung mit Astrazeneca oder Biontech erhalten. Damit sind insgesamt 30,8 Prozent der Wolfsburger einmal gegen das Coronavirus geimpft. Vollständig geimpft sind 11,8 Prozent der Bürgerinnen und Bürger.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 3699 Menschen in der VW-Stadt mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten 3410 als genesen und 207 als laufende Fälle. 82 Personen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben.

Von der Redaktion