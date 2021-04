Wolfsburg

Nachdem der Bundestag die Änderung des Infektionsschutzgesetzes am Mittwoch mehrheitlich beschlossen hatte, haben auch der Bundesrat und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag grünes Licht gegeben. Auch in Wolfsburg könnten deshalb schon bald wieder neue Ausgangssperren drohen. Denn: Die Infektionszahlen liegt in Wolfsburg weiter auf einem Rekordhoch. Am Donnerstag verzeichnete die Stadt 52 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz sank nur minimal auf 212,3.

Zur Stunde tagt der Wolfsburger Krisenstab

Wann die neuen Regeln in Wolfsburg in Kraft treten, ist noch unklar. Zur Stunde tagt der Krisenstab der Stadt. Die Corona-Notbremse des Bundes sieht neben einer Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr vor, dass sich ab einer Inzidenz von 100 weiterhin nur ein Haushalt und eine weitere Person treffen dürfen. Ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren. Bei einer Inzidenz von 150 müssen die Geschäfte zudem geschlossen bleiben und dürfen nur noch Click and Collect anbieten. Schulen müssen ab einer Inzidenz von 165 im Distanzunterricht und Kitas in der Notbetreuung bleiben. Für Förderschulen und Abschlussklassen sind Ausnahmen möglich. Die Regeln für Kommunen mit einer Inzidenz von über 100 gelten vorerst befristet bis zum 30. Juni.

79 Personen sind in Wolfsburg bislang mit oder am Coronavirus gestorben. Aufgrund einer Software-Umstellung bei der Stadt, gab es am Donnerstag keine Daten zu der Zahl der Genesen und der aktuellen Fälle. Eine Stadtsprecherin kündigte gegenüber der WAZ aber an, dass die Stadt die Zahlen ab der kommenden Woche wieder in gewohnter Form veröffentlicht – auch an der Berechnung ändere sich nichts.

Von Melanie Köster