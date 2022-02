Nachdem am Donnerstag überhaupt keine Corona-Fälle für Wolfsburg gemeldet wurden, hat das RKI am Freitag nun gleich 511 Covid-19-Fälle gemeldet. Die Inzidenz in der VW-Stadt steigt auf rund 1200. Die niedersächsische Hospitalisierungsrate hat die Warnstufe drei erreicht.