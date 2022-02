Wolfsburg

Am Donnerstagnachmittag ist einem 51-jährigem Helmstedter in Wolfsburg das Portemonnaie gestohlen worden. Die Polizei erhofft sich Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der 51-Jährige gegen 16 Uhr an der Siegfried-Ehlers-Straße unterwegs. „Dort kam es zu einer Begegnung mit einem Unbekannten, in deren Folge ihm das Portemonnaie entwendet wurde“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Angaben zu dem Täter liegen nicht vor. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt. Wie genau es dazu kam, wird derzeit laut Polizei ebenfalls ermittelt.

Die Polizei Wolfsburg hofft auf Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können und bittet um Hinweise unter der Tel. 05361-46460.

