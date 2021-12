Wolfsburg

Volkswagen unterstützt die Arbeit der Wolfsburger Aids-Hilfe in Form einer Spende in Höhe von 5000 Euro. Hiltrud Werner, VW-Konzernvorstand für Recht und Integrität, übergab als Schirmherrin die Spende am Welt-Aids-Tag. Das Motto in diesem Jahr: „Ungleichheiten beenden. Aids beenden. Pandemien beenden“. Am 1. Dezember wird auf die Rechte HIV-positiver Menschen hingewiesen, zu einem Miteinander ohne Vorurteile aufgerufen und an die Menschen erinnert, die in Folge von HIV und Aids verstorben sind.

„Die HIV- und Aids-Bekämpfung und die Prävention und Aufklärungsarbeit darf auch in Zeiten der Pandemie nicht in den Hintergrund geraten“, so Werner. Die Wolfsburger Aids-Hilfe leiste einen wichtigen Beitrag zur gesundheitlichen Aufklärung und Akzeptanz vielfältiger Lebensweisen. „Volkswagen steht für Menschlichkeit, Vielfalt und Toleranz. Stigmatisierung und Homophobie haben bei uns im Unternehmen keinen Platz“.

Pandemie stellt den Verein vor große Herausforderungen

Die Aids-Wolfsburg organisiert eigentlich jedes Jahr anlässlich des Welt-Aids-Tages eine Veranstaltung, die aber aufgrund von Corona nun zum zweiten Mal ausfallen musste. Die Pandemie stellte den Verein vor die große Herausforderung, das Beratungsangebot weitestgehend offenzuhalten und zugleich die eigenen Mitarbeitenden zu schützen. Deshalb musste auf den Onlinebetrieb umgestellt werden. Keine leichte Aufgabe, da überproportional viele Asylsuchende sowie Migrantinnen und Migranten zu den Ratsuchenden zählen.

Die Aids-Hilfe Wolfsburg ist zurzeit die einzige Einrichtung in Wolfsburg und dem Umland, die gegen Termin-Vereinbarung kostenlose HIV-Schnelltests anbietet. Mit dem Beginn der Pandemie musste das Gesundheitsamt aus Prioritätsgründen den Test aussetzen.

Zugang zu Informationen und Schutz unabhängig von sozialer Herkunft

„Die Corona-Pandemie hat uns noch mal ganz besonders vor Augen geführt, wie wichtig es ist, allen Menschen, unabhängig von ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft, Zugang zu Informationen und Schutzmöglichkeiten zu gewähren“, betont Vereinsvorsitzende Julia Streuer. „Der Zugang zu den Menschen erfordert sensible Strategien und ist gekennzeichnet durch intensive Betreuungsarbeit. In der Pandemie konnten wir zeitweise persönliche Beratung nur in dringenden Fällen anbieten. Die Möglichkeit, sich auch präventiv testen zu lassen, sollte so verständlich sein, wie es inzwischen auch für die Corona-Tests gilt.“

Kostenloser HIV-Selbsttest Die Wolfsburger Aids-Hilfe bietet in ihrer Beratungsstelle an der Kleiststraße 13 einen HIV-Selbsttest an. Der Test ist anonym, kostenfrei und dauert etwa 30 Minuten. Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der Aids-Hilfe begleiten den Test, beraten und beantworten Fragen. Vorab ist eine Terminvereinbarung erforderlich unter aids-hilfe@wolfsburg.de oder telefonisch unter Tel. 05361-13332. In dringenden Fragen zu HIV sowie zur Substitution im Zusammenhang mit Covid-19 gibt es die telefonische Beratung der Aidshilfen unter Tel. 0180-33 19 411 (max. 9 Cent/Min./Festnetz, max. 42 Cent/Min.Mobilfunk). Montags bis freitags von 9 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 14 Uhr. In der Vereinsräumlichkeiten wird außerdem anonym und vertraulich zu allen Fragen rund um die Sexualität und zu Geschlechtskrankheiten beraten.

Seit der Entdeckung von HIV im Jahr 1983 hat die Forschung große Erfolge erzielt: Heute reicht oft eine Tablette am Tag, um HIV im Körper zu unterdrücken und ein langes und gutes Leben zu führen. Dass HIV unter Therapie nicht übertragbar ist, gilt es zu vermitteln.

