50 Jahre Tunesier in Wolfsburg: Jubiläumsfeier auf 2021 verschoben

„Es war ein harter Schritt“, sagt Bilell Hamoussi vom Arbeitskreis „50 Jahre Tunesier in Wolfsburg“ über die Absage einer weiteren großen Jubiläumsparty in Wolfsburg: Im September wollten Wolfsburgs Tunesier ein halbes Jahrhundert in der VW-Stadt zelebrieren – jetzt haben sie ihre Festivitäten auf 2021 verschoben.

Gastarbeiter kamen vor 50 Jahren

„Wir waren in den Planungen bereits ziemlich weit, jetzt mussten wir in den sauren Apfel beißen“, berichtet Hamoussi. Vor 50 Jahren kamen die ersten tunesischen Gastarbeiter zu VW – verschiedene Organisationen (unter anderem der Tunesische Verein Wolfsburg, die Vereine Qantara, Al Maraa, das Islamische Kulturzentrum und die Sportunion Wolfsburg) planten deshalb ein großes Jubiläumsprogramm.

Eine Ausstellung im Rathaus sollte Mitte September den Auftakt zu zwei Festwochen darstellen. Im Kunstmuseum sollte unter anderem ein Vortrag über zeitgenössischer Kunst in Tunesien stattfinden, zudem wollte der aus Tunesien stammende Autor Amor Ben Hamida kommen und Volkswagen und Wolfsburger Schulen planten, tunesische Gerichte anzubieten. Hamoussi beruhigt jedoch: „Das Rahmenprogramm bleibt bestehen. Stadträtin Iris Bothe hat außerdem zugesagt, dass die bewilligten Gelder auch fürs nächste Jahr gesichert sind.“ Der Arbeitskreis freut sich über die große Unterstützung aus Stadt und Werk.

Archivzeitung über Tunesier geplant

Ein kleines Trostpflaster für die abgesagten Feierlichkeiten gibt es: Das Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation bringt im September eine Archivzeitung heraus, die sich der Migrationsgeschichte der Tunesier widmet. „Da arbeiten wir gerade ganz intensiv dran“, freut sich Hamoussi. Bereits im Januar rief der Arbeitskreis dazu auf, alte Fotos und Dokumente einzureichen, die das Leben der Tunesier in Wolfsburg zeigen. „Es ist bereits ordentlich was zusammengekommen, aber wir suchen auch weiterhin nach historischem Material“, betont der Mitorganisator.

Hamoussi versucht der Absage der Festwochen etwas Positives abzugewinnen: „Wir nutzen die Zeit, um das eine oder andere zu verbessern und im nächsten Jahr eine noch schönere Feier auf die Beine zu stellen.“ Unter anderem will der Arbeitskreis eine Mosaik-Gedenktafel von einem Künstler erstellen lassen und sie an einem öffentlichen Ort in der Stadt anbringen. Die Gelder dafür sind bereits bewilligt.

Von Melanie Köster