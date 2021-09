Wolfsburg

Mit dem berühmten Foto „Kraftwerk der Volkswagen AG“ hat der Fotograf Heinrich Heidersberger (1906 – 2006) ein zeitloses, ikonisches Werk geschaffen. Im November diesen Jahren wird das Bild 50 Jahre alt. Das Institut Heidersberger, das Kunstmuseum, die Städtische Galerie und weitere Partner würdigen das Werk daher nun mit einer Vielzahl an Veranstaltungen.

Die Flucht der Brücke über das Kanalbecken zieht den Betrachter in seinen Bann. Die unglaubliche Detailschärfe lässt einen dann nicht mehr los. Der durch einen Farbfilter dunkle Himmel, die weichen Formen des Dampfes und die scheinbar gefrorene Wasseroberfläche, beides durch die Langzeitbelichtung entstanden, hat das Bild eine immense Ausdruckskraft. Heidersberger hat mit dem Kraftwerk ein Bild geschaffen, das sich ins Gedächtnis der Stadt eingebrannt hat und zum Teil der Identität Wolfsburgs geworden ist.

Die Ausstellung ist kostenfrei

Zu sehen ist das Bild derzeit großformatig in einer Ausstellung im Kunstmuseum auf der Galerie über dem Bistro zusammen mit weiteren Arbeiten des Fotografen. „Die Ausstellung ist kostenfrei zu besuchen“, betonte Museumsdirektor Andreas Beitin am Dienstag zur Ausstellungseröffnung. Das sei sozusagen das Jubiläumsgeschenk an die Wolfsburger Bevölkerung.

Neben der Ausstellung finden noch weitere Aktivitäten statt. Das im Schloss Wolfsburg ansässige Institut Heidersberger hat hierfür eine Reihe an Kooperationspartnern gewinnen können. Unter anderem will die Städtische Galerie Wolfsburg weitere Kraftwerk-Bilder sammeln und im öffentlichen Raum ausstellen, um das Thema noch näher an die Bevölkerung zu bringen.

In der Galerie im Schloss Wolfsburg ist das Kraftwerk derzeit übrigens auch in der aktuellen Ausgabe der Sammlungsausstellung „MyChoice“ zu sehen, wie auch im Linzer Museum Lentos in der Sammlungsausstellung „Zu schade für die Lade“. Der in Ingolstadt geborene Heidersberger ist in der österreichischen Stadt aufgewachsen.

Das Bild existiert in vielen Sammlungen weltweit

„Das Bild existiert in ganz vielen Sammlungen weltweit“, erklärte Bernd Rodrian, Leiter des Instituts Heidersberger. Das Institut im Schloss Wolfsburg bietet Führungen durch das Archiv im ehemaligen Atelier des Künstlers an. Rodrian freute sich sehr über die große Bereitschaft der Kooperationspartner.

Mit dabei ist natürlich auch die Autostadt. Auf ihrem Gelände ist das Bild schließlich entstanden. „Wir werden möglichst genau am Ort der Aufnahme einen Bezugspunkt erstellen“, sagte Anja Kress von der Autostadt. Zudem sei eine Gesprächsreihe in Arbeit zur veränderten Wahrnehmung der Industrie über die Zeit. Zeit und Panel stehen aber noch nicht fest.

„Während das Bild zur Zeit seiner Entstehung für Aufbruch, Wirtschaftswunder und Stolz auf das Geleistete stand, kommen in späteren Jahren Ölpreiskrise, Umwelt und Grenzen des Wachstums hinzu. Es macht damit auch den Wandel Deutschlands sichtbar“, erklärte Benjamin Heidersberger, Sohn des Fotografen und Geschäftsführer des Instituts.

Auch eine „Kraftwerkschnitte“ ist in Planung

Auch das Forum Architektur und das Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation beteiligen sich. Ein eher unerwarteter Partner ist auch dabei. Die Bäckerei Cadera arbeitet an einer Kraftwerkschnitte. Noch ist sie nicht fertig. Heidersberger verriet aber schon: „Es wird eine Linzer Torte. Das war die Lieblingstorte meines Vaters.“

Alle Aktionen und Statements zu dem berühmten Foto werden gesammelt auf der Internetseite www.kraftwerk.heiderberger-digital.de veröffentlicht. Es lohnt sich, dort von Zeit zu Zeit hineinzuschauen.

Von Robert Stockamp