Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Wolfsburg steigt mit zunehmender Geschwindigkeit an. Am Freitag meldete die Stadt 44 bestätigte Neuinfektionen seit dem Vortag. Der Inzidenzwert überschritt dadurch erstmals den nächsten kritischen Schwellenwert von 100. Der Krisenstab der Stadt will am kommenden Montag über Konsequenzen entscheiden.

Oberbürgermeister appelliert an Bürger, Masken zu tragen

„Die Zahlen nehmen so deutlich zu, dass das Risiko einer Ansteckung in unserer Stadt massiv ansteigt. Ich appelliere dringend, sich mit Masken in den vorgeschriebenen Bereichen zu bewegen und sie auch überall dort zu tragen, wo sich viele Menschen aufhalten“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

In den vergangenen sieben Tagen seien 133 Wolfsburger positiv getestet worden, teilte die Stadt mit. Das entspricht den Angaben zufolge einem Inzidenzwert von 106,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 79,6. Die Corona-Warnampel sei nun auf Dunkelrot gesprungen. Konsequenzen aus dem erstmaligen Überschreiten des Schwellenwerts von 100 und weitere Maßnahmen, die sich daraus ergeben, werden nach Angaben der Stadt am Montag im Krisenstab besprochen. Die neuen Maßnahmen sollen dann ab Dienstag, 24. November, greifen.

In Wolfsburg gibt es offiziell 202 aktuelle Corona-Fälle

Die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten in Wolfsburg beträgt jetzt 872, davon gelten 617 als genesen und 202 als laufende Fälle. 53 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Die Stadt Wolfsburg ändert aufgrund der zunehmenden Infektionsfälle ihre Teststrategie an Kitas und Schulen. Bei einem bestätigten Corona-Fall in Krippe, Kindergarten, Kindertagespflege oder Schule werden künftig keine symptomlosen Kinder der Gruppe, Klasse oder Kohorte ebenfalls auf das Virus getestet. Stattdessen werden alle weiteren Kinder in eine 14-tägige Quarantäne geschickt.

Durch die hohe Anzahl an Corona-Tests dauere es inzwischen bis zu drei Tage, bis die Ergebnisse aus dem Labor zurückkommen. Gute Nachrichten gab es am Freitag unterdessen aus dem Wolfsburger Klinikum: Dort steht mittlerweile keine Station mehr unter Quarantäne. Die Stadt Wolfsburg bereitet außerdem die Einrichtung eines Corona-Impfzentrums vor.

