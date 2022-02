425 neue Fälle: Corona-Inzidenz in Wolfsburg steigt auf 2008,2

Wolfsburg

Fast überall sinkt sie, in Wolfsburg steigt und steigt die Corona-Inzidenz. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 425 neue Infektionsfälle. Die Inzidenz stieg damit von 1.891,1 auf 2.008,2. Es gab keinen neuen Todesfall, die Zahl liegt bei 132.

In den vergangenen sieben Tagen verzeichnete das RKI insgesamt 2.487 neue Infektionen in der Wolfsburg. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit insgesamt 18.952 Menschen mit dem Virus angesteckt.

In Niedersachsen liegt die Inzidenz am Samstag bei 1.157,0 (Vortag: 1.141,6). Im Nachbar-Landkreis Gifhorn stieg der Wert von 1.472,1 auf 1.517,3. In Helmstedt liegt die Inzidenz jetzt bei 1.188,8.

Drei Patienten weiter auf Intensivstation

Die niedersächsische Hospitalisierungsrate ist am Samstag von 10,3 auf 10,2 leicht gesunken. Auch der Anteil der Intensivpatienten ist mit 5,5 leicht gesunken (Vortag: 5,7).

Im Wolfsburger Klinikum liegen nach dem Divi-Intensivregister mit Stand Samstagmorgen weiterhin drei Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation. Einer von ihnen muss invasiv beatmet werden.

Abschied von der 2G-plus-Regel: Seit Donnerstag gilt in allen Restaurants die 2G-Regel. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Corona-Lockerungen in Kraft getreten

Trotz der hohen Inzidenz gelten in Niedersachsen seit Donnerstag erste Corona-Lockerungen. Unter anderem entfallen die Kontaktbeschränkungen für geimpfte Menschen. Außerdem hat das Land die 2G-plus-Regel in der Gastronomie gestrichen. Drinnen und draußen sollen Restaurants und Cafés ab sofort die 2G-Regel anwenden. Gleiches gilt für private Übernachtungen in Hotels, Theater, Kinos und Freizeitparks. Bei körpernahen Dienstleistungen entfällt die 3G-Regel, es gilt nur noch eine FFP2-Pflicht. Die zulässige Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen ist erhöht worden. Beim Sport gilt drinnen und draußen nur noch die 3G-Regel. Diskotheken und Clubs müssen weiter geschlossen bleiben. Ab dem 4. März sollen die Regeln dann noch weiter gelockert werden.

Apotheke bietet Corona-Impfungen an

Apothekerinnen und Apotheker dürfen jetzt Corona-Schutzimpfungen anbieten. In Wolfsburg ist am vergangenen Wochenende in der easy-Apotheke am Laagberg ein entsprechendes Angebot gestartet. In der Zukunft könnten es laut Apothekerkammer Niedersachsen noch mehr werden, da die entsprechenden Schulungen bei vielen noch liefen oder noch bevorstünden. Seit Dienstag, 8. Februar sind über das Portal www.mein-apothekenmanager.de Apotheken zu finden sein, die Schutzimpfungen gegen COVID-19 anbieten.

Wolfsburg liegt bei den Corona-Impfungen weiter vorne

Die Impfquote in Wolfsburg liegt bei den Erstimpfungen mittlerweile bei 83,7 Prozent (Stand: 21. Februar). Niedersachsenweit sind durchschnittlich 78,1 Prozent der Menschen einmal gegen Corona geimpft, bundesweit 76,2 Prozent. Bei den Booster-Impfungen schneidet Wolfsburg ebenfalls weiter auffällig gut ab: Während bundesweit durchschnittlich 56,4 Prozent der Bürgerinnen und Bürger eine dritte Corona-Impfung erhalten haben und in ganz Niedersachsen durchschnittlich 60,9 Prozent, sind es in der VW-Stadt stolze 76,4 Prozent.

„Montagsspaziergang“ in der City

Am Montag finden in Wolfsburg wieder Corona-Demonstrationen statt: Für 17.30 Uhr ist vor dem Rathaus ein Corona-Schweigekreis von Befürwortern der Corona-Maßnahmen angemeldet. Außerdem wird für 17 Uhr ein nicht angemeldeter „Montagsspaziergang“ von Gegnern der Corona-Maßnahmen erwartet.

„Montagsspaziergang“: Trotz Lockerungen gab es bisher weiterhin Proteste. Quelle: Boris Baschin

Impfen vor der Haustür

Die Stadt bietet neue Impfangebote an: Das Gesundheitsamt impft mit seinen mobilen Teams in den kommenden Wochen verstärkt in den Wolfsburger Ortsteilen. Jeweils von 13 bis 19 Uhr werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen für Personen ab 12 Jahren angeboten. Geimpft wird mit mRNA-Impfstoffen (BioNTech/Moderna) entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlungen. Eine vorherige Terminvereinbarung oder Anmeldung über das Impfportal ist nicht erforderlich, je nach Aufkommen kann es allerdings zu Wartezeiten kommen.

Das sind die Termine:

– Hattorf: 2. März, Raum zum Wachsen e.V., Plantage 86

– Wendschott: 9. März, Alte Schule, Wendenstraße 14

– Ehmen: 16. März, Gemeindehaus, Am Küsterberg 9

– Velstove: 23. März, Ort wird noch bekannt gegeben

– Kästorf: 30, März- Mehrzweckhalle (Clubraum); Im Wiesengrund 21

– Nordsteimke: 6. April, Sporthalle (Nebenraum), Steinbekerstraße 35

Telefonische Impfberatung für Unentschlossene

Ergänzend dazu bietet die Stadt Wolfsburg eine telefonische Impfberatung für bisher nicht geimpfte Bürgerinnen und Bürger an. Zunächst jeweils dienstags und donnerstags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr steht unter Tel. 05361 28-5090 ein Ärzteteam bereit, um über die Impfung gegen Corona aufzuklären und Fragen zu beantworten. „Wir wollen für alle Bürgerinnen und Bürger, die Fragen zu Corona haben oder unsicher sind, ob sie sich impfen lassen sollen, ein Angebot und eine qualifizierte Anlaufstelle schaffen“, so Gesundheitsdezernentin Monika Müller.

Über 80 Prozent sind geimpft: In Wolfsburg ist die Impfquote vergleichsweise hoch. Quelle: Britta Schulze

Neues Impfzentrum im CongressPark

In Vorbereitung auf eine vierte Impfung eröffnet die Stadt Anfang April ein neues Impfzentrum im CongressPark. Dort fanden bereits im vergangenen Jahr über 100 000 Corona-Impfungen statt. Anders als 2021 wird nicht das gesamte Veranstaltungszentrum als Impfzentrum dienen, sondern nur die sogenannte „Blackbox“. Das neue Angebot ersetzt die bisherigen Impfzentren in der City-Galerie und im VfL-Fanhaus.

Mobiles Impfzentrum im CongressPark: Anfang April geht es an den Start. Quelle: Britta Schulze

Stadt richtet Hotline für Corona-Fragen ein

Mit den Infektionen steigt auch die Zahl der Fragen zum Virus. Die Stadt hat deshalb eine täglich besetzte „Corona-Hotline“ eingerichtet. Montags bis Freitags von 9 bis 15 Uhr können Bürgerinnen und Bürger unter der Rufnummer 05361/285050 ihre Fragen rund um das Thema Corona stellen. Es ist auch möglich, per Email Kontakt mit dem Beratungsteam aufzunehmen: Hierfür steht die Email-Adresse fragenzucorona@stadt.wolfsburg.de zur Verfügung.

Es muss FFP2-Maske getragen werden. Quelle: dpa

In Bus und Bahn sowie auf Wolfsburgs Wochenmärkten ist weiterhin eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Diese Corona-Regeln an den Schulen

An den Schulen läuft der Unterricht in Präsenzunterricht. Schüler und Schülerinnen sowie schulisches Personal sind verpflichtet, sich täglich zu testen. Ausgenommen von der täglichen Testpflicht sind diejenigen, die bereits eine Auffrischungs-/Boosterimpfung erhalten haben oder die doppelt geimpft und von einer Covid-Infektion genesen sind.

Realschule Fallersleben: Direktorin Almut Henkel zeigt die Selbsttests für Schüler. Quelle: Britta Schulze

Alle aktuellen Corona-Regeln hat die WAZ hier für Sie aufgelistet.

