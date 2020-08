Wolfsburg

Der Brand in einer Wohnung in der Neubrandenburger Straße in Westhagen wurde offenbar vom Ex-Freund der Bewohnerin gelegt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit. Der 42-Jährige war schon kurz nach der Tat in der Nacht zu Mittwoch aufgrund von Zeugenhinweisen festgenommen worden und hatte sich schuldig bekannt.

Den Ermittlungen zufolge schlich sich der Mann in Abwesenheit seiner Ex-Partnerin in deren Wohnung im zweiten Obergeschoss und legte dort ein Feuer. Als Motiv gab der Mann an, die Trennung von seiner Freundin nicht verkraftet zu haben. Dabei brachte er zahlreiche Unbeteiligte in ernste Gefahr. Denn zur Tatzeit befanden sich mehrere Bewohner in ihren Wohnungen. Gegen den Mann wird nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.

Der 42-Jährige befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr beantragt. Das Wolfsburger Amtsgericht wies dies jedoch zurück. Aus Sicht des Gerichts besteht weder Flucht- noch Wiederholungsgefahr. Begründet wurde die Entscheidung mit fehlenden Vorstrafen und dem intakten sozialen Umfeld des Mannes mit festem Job und Wohnsitz.

