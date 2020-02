4000 Malmö-Fans feiern friedliches Fußballfest in Wolfsburg

Wolfsburg

Die Farben Himmelblau und Weiß dominieren heute die Wolfsburger Innenstadt: Rund 4000 Malmö-Fans haben sich auf den rund 600 Kilometer langen Weg zum Europa League-Spiel ihres Vereins gegen die Wölfe aufgemacht. Seit den frühen Mittagsstunden halten sich bereits viele von ihnen der Stadt auf und bescheren den Kneipen, Bars und Restaurant reichlich Umsatz und machen sich dabei lautstark bemerkbar.

Um 11.30 Uhr stürmten bereits die ersten Schweden-Fans das Irish Pub, berichtet Inhaber Andreas Nanos. Dabei wollte er eigentlich erst um 12 Uhr öffnen. Auf die Schweden-Invasion ist er bestens vorbereitet, hat extra das gesamte Personal zusammengetrommelt. „Gestern Abend haben wir schon das Mobiliar rausgestellt“, erzählt er. Denn es gilt Platz zu schaffen. 1000 Fans erwartet er in seiner Bar. Draußen vor der Tür steht deswegen ein Bierwagen bereit. Von Problemen geht er nichts aus. „Die sind alle friedlich und wollen singen, saufen und natürlich später siegen“, lacht Nanos.

Geübte Auswärtsfahrer

Und in der Tat: Schon von weitem sind mittags laute Musik und Fangesänge zu hören. Den Irish Pub hatten die Malmö-Fans dafür extra schon im Voraus angemietet – allerdings ist jeder dort willkommen. Auch als Wolfsburger kann man friedlich bestens mit den Schweden feiern, wie der Selbsttest am frühen Nachmittag zeigt. Die Vorfreude auf das Fußballfest ist riesig. Die Malmö-Fans sind mittlerweile als Auswärtsfahrer in halb Europa bekannt. „Wir waren schon in London und in Madrid mit über 3000 Fans“, berichtet Robert von früheren Fahrten. Er selbst hat es heute nicht so weit. Der Schwede wohnt in Hamburg.

Nach dem ersten Platz in einer schweren Gruppe sind die Fans, was das Spiel gegen den VfL angeht, optimistisch: ein 2:1 Auswärtssieg ist der häufigste Tipp. Ob da die Feierlaune spricht? „Realistisch? Eine Niederlage“, ist ein Fan in der durchweg blau-weißen Barcelona skeptischer. Gute gelaunt ist er trotzdem.

Polizei nimmt Situation gelassen

Warum auch nicht? In Wolfsburg werden die Schweden-Fans bestens aufgenommen. Das Journal etwa grüßt die Fans mit einem Schild auf Schwedisch. Und auch die Polizei hat keinerlei Grund einzugreifen. Die Malmö-Fans können sich frei in der Stadt bewegen. Nur der Kaufhof ist tabu. Der ist für die VfL-Fans reserviert. Ein bisschen müsse man schon auf Fantrennung achten, sagt Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Dafür werden Fanbusse schon an der Autobahn abgefangen und zu ihrem Anfahrtsziel eskortiert. Reine Vorsichtsmaßnahmen. „Wir gehen davon aus, das alles friedlich bleibt“, sagt Claus.

Auch beim späteren Fanmarsch zum Stadion, bei dem mit etwa 3000 Anhängern gerechnet wird. Der Marsch soll gegen 18.45 Uhr vom Nordkopf aus starten. „Die schwedischen Fans sind darüber informiert. Sie werden dann über die Heßlinger Straße und Berliner Brücke zum Stadion geleitet“, erklärt Claus. Mit Verkehrsbehinderungen ist während dieser Zeit zu rechnen.

Von Steffen Schmidt