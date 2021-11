Wolfsburg

Ab Mittwoch gilt 3G am Arbeitsplatz. Die neue Corona-Regel löste am Dienstag einen Ansturm auf die Wolfsburger Teststationen aus. In der Heinrich-Nordhoff-Straße sorgten wartende Autofahrer vor der Drive-In-Teststation für Verkehrschaos, die Polizei musste den Verkehr regeln und sperrte den Drive-In-Bereich für Autofahrer.

In Wolfsburgs Test-Stationen war ab Dienstagnachmittag die Hölle los. Besonders beliebt waren die Drive-Inn-Stationen auf dem Parkplatz der Autostadt und in der Heinrich- Nordhoff-Straße. Denn wer ab Mittwoch zur Arbeit möchte, muss entweder geimpft, genesen oder eben getestet sein. Und das nachweisen können.

Alle wollen sich testen lassen: Lange Warteschlangen und Staus auf der Heinrich-Nordhoff-Straße. Quelle: Britta Schulze

Nordhoff-Straße: Testwillige in ihren Autos verursachten Verkehrschaos

In der Nordhoff-Straße verursachten wartende Testwillige in ihren Autos kilometerlange Staus und verstopften die Straßen im Wolfsburger Handwerkerviertel. Teils standen die Wartenden in ihren Autos bis zur Grauhorststraße.

Die Polizei musste auf der Nordhoff-Straße den Verkehr regeln. Quelle: Britta Schulze

Polizei schritt ein und schickte Autofahrer auf die VW-Parkplätze

Gegen 17 Uhr schritt die Polizei ein, regelte den Verkehr und forderte die Wartenden per Durchsagen auf, die Fahrzeuge auf den umliegende VW-Parkplätzen abzustellen und die Teststation zu Fuß zu besuchen. Der Drive-Inn wurde erstmal geschlossen.

Wartende vor dem Testzentrum in der Heinrich-Nordhoff-Straße. Quelle: Britta Schulze

Teststation in der Autostadt erweitert ab Mittwoch die Öffnungszeiten

Riesig auch der Andrang an der Teststation in der Autostadt. Auch die Autostadt reagiert auf 3G und rechnet in den kommenden Tagen mit vielen Testwilligen. „Wir werden ab Mittwoch unsere Öffnungszeiten ausweiten und im Laufe der Woche versuchen, unserer Test-Kapazitäten aufzustocken, um der Nachfrage gerecht zu werden“, sagt Anja Kress, Sprecherin der Autostadt. So öffnet diese Teststation ab Mittwoch bereits um 5.30 Uhr und schließt um 21 Uhr.

Ansturm auch auf die Drive-In-Teststation in der Autostadt. Quelle: Britta Schulze

Bundestag und Bundesrat haben eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet. Diese Änderung verpflichtet Arbeitgeber, die 3G-Regel in ihren Betrieben durchzusetzen. Bei Volkswagen sieht das so aus: Der Werkschutz kontrolliert an den Toren jeden, der ins Werk oder auf eine andere VW-Liegenschaft will.

Von Claudia Jeske