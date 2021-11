3G bei Volkswagen: Ohne Nachweis kommt niemand mehr ins Werk!

Wolfsburg

Volkswagen führt am Mittwoch die 3 G-Regel ein. Nur wer nachweisen kann, geimpft, genesen oder negativ auf das Corona-Virus getestet zu sein, darf das Werksgelände und weitere VW-Liegenschaften betreten. Am Montag veröffentlichte das Unternehmen intern ein „Personal Telegramm“ zur genauen Umsetzung dieser Regeln.

Ganz wichtig: VW-Beschäftigte müssen ihren 3G-Nachweis immer bei sich tragen – gemeinsam mit ihrem Personalausweis. Kontrolliert wird an den Werkstoren. „Auch wenn die Volkswagen AG im Vorfeld alles Mögliche unternommen hat, um einen reibungslosen Einlass zu ermöglichen, müssen die Beschäftigten für diesen Fall unbedingt ausreichend Wartezeit einplanen“, schreibt Volkswagen in der internen Mitteilung. Diese Wartezeit gelte nicht als Arbeitszeit.

Wer kein 3G-Nachweis hat, darf das Werksgelände nicht betreten

Ungetestete VW-Beschäftigte seien in der Pflicht, sich vor der Arbeit auf das Corona-Virus testen zu lassen. Ein Selbsttest im Werk reiche nicht aus. Beschäftigte, die keinen 3G-Nachweis erbringen können, dürfen das Werksgelände nicht betreten – die Kontrolle und Durchsetzung obliegt dem Werkschutz. Der Nachweis könne persönlich – durch Vorzeigen – geschehen oder digital per Skype sowie Teams. Es reiche nicht aus, Fotos von den Nachweisen per E-Mail zu schicken.

Beschäftigten, die diese 3G-Regeln nicht befolgen, droht Volkswagen mit „arbeitsrechtlichen Konsequenzen“, ohne sie näher auszuführen. Der Beschäftigte müsse Urlaub oder Zeit aus seinem Freizeitkontingent nehmen oder er fehle unentschuldigt.

Von Carsten Bischof