Laut der Stadt Wolfsburg gab es in der Nacht zu Montag 38 Unwettereinsätze wegen Sturmtief Sabine. Neuhaus traf es besonders schwer, dort wurden mehrere Dächer abgedeckt. Die obere Etage eines Mehrfamilienhauses ist unbewohnbar. Wegen Schäden am Dach der Grundschule findet dort am Dienstag kein Unterricht statt.