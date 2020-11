34 Neuinfektionen: Corona-Ausbruch an Wolfsburger Kita und Schule

Wolfsburg

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Wolfsburg hat einen neuen Höchstwert seit dem Frühjahr erreicht. Am Mittwoch meldete die Stadt insgesamt 34 neue Fälle. In einer Kita und einer Schule in zwei unterschiedlichen Ortsteilen seien vermehr Infektionen aufgetreten, teilte die Stadt mit.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt jetzt bei 71,6

Um welche Schule und Kita es sich dabei handelt, konnte eine Stadtsprecherin zunächst nicht sagen. In den vergangenen sieben Tagen wurden 89 Personen positiv neu getestet worden. Das entspricht nach Berechnung der Stadt einem Inzidenzwert von 71,6 pro 100 000 Einwohner. Am Dienstag lag der Wert noch bei 62,7.

Lesen Sie auch: Corona-Fälle nachverfolgt: Wolfsburger Klinikum hebt Quarantäne teilweise wieder auf

Die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten beträgt damit 805, davon gelten 616 als genesen und 136 als laufende Fälle. 53 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Corona-Patienten im Klinikum ist auf vier gestiegen, von denen einer künstlich beatmet wird.

Von der Redaktion