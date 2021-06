34 Millionen für Hallen und Bäder: So steht es um den Sport in Wolfsburg

Wolfsburg

Bekommt Wolfsburg eine zweite Eishalle? Wann gibt es weitere Sanierungen? Und wie ist es um die Sportstadt Wolfsburg grundsätzlich bestellt? In den vergangenen fünf Jahren hat die Stadt 34 Millionen Euro in den Neubau, die Sanierung und die Modernisierung von Sportanlagen gesteckt. Verwaltung und Politik haben jetzt ein Fazit zu diesen Maßnahmen gezogen und einen Ausblick darauf gegeben, wie es in den kommenden Jahren weitergehen könnte.

Der Sanierungsstau ist noch nicht abgebaut

Die Ratsperiode steht kurz vor dem Ende, doch ganz zufrieden ist Sportausschuss-Vorsitzender Werner Reimer (CDU) nicht: „Wir haben den Sanierungsstau nicht so abgebaut, wie wir uns das gewünscht hätten. Die Richtung stimmt, aber das Tempo noch nicht.“

Seit 2016 hat die Stadt über 50 Projekte mit finanziert. Unter anderem sind sieben Millionen Euro in den Neubau der Sport- und Gymnastikhalle des Ratsgymnasiums geflossen, über vier Millionen in die Reislinger Mehrzweckhalle und weitere vier Millionen Euro in die Generalsanierung der Halle der Bunten Grundschule in Detmerode. Im Sportausschuss am Dienstag brachte die Politik darüber hinaus den Neubau der Einfeldhalle in Wendschott auf den Weg.

So verteilen sich die 34 Millionen Euro für den Sport Zwischen September 2016 und August 2021 hat die Stadt insgesamt 33 665 430 Euro für den Sport ausgegeben. So verteilt sich die Summe: 23 647 000 Euro flossen in Neubauten und Generalsanierungen von Sportanlagen 2 418 000 Euro gab die Verwaltung für Sanierungsmaßnahmen auf Sportanlagen aus 412 900 Euro kamen der sonstigen Infrastruktur der Anlagen zugute 4 332 530 Euro flossen in Baumaßnahmen im Badeland 100 000 Euro gab die Verwaltung für die Sanierung der Duschen im VW Bad aus 580 000 Euro ermöglichten eine neue LED-Beleuchtung und eine Flexibande für die Eisarena 2 175 000 Euro flossen in vereinseigene Anlagen in der Stadt und in den Ortsteilen

Eine zweite Eishalle für Wolfsburg ist noch nicht vom Tisch

Andere Großprojekte sind allerdings liegen geblieben. Dazu zählen die Überlegung, eine zweite Eishalle zu errichten und der geplante Umbau des VfL-Geländes am Elsterweg. Aus Sicht von Ingolf Viereck, stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses, liegt das vor allem daran, dass die Stadt durch die VW-Dieselaffäre deutlich weniger Gewerbesteuer eingenommen hat. Hinsichtlich der Eishalle gibt es laut Viereck und Reimer allerdings „Signale, das Thema jetzt wieder auf die Tagesordnung zu setzen.“

Zuschauer in der EisArena (vor Corona): Wolfsburg sollte eigentlich eine zweie Eishalle bekommen – doch die Pläne liegen jetzt auf Eis. Quelle: Gero Gerewitz

Für den neuen Rat dürfte außerdem insbesondere auch das Schwimmbad in Heiligendorf ein Thema werden – dort seien erhebliche Investitionen notwendig. Ähnliches gilt für die Sporthallen in Fallersleben und die Hallen am FBZ Westhagen.

In Vorsfelde kann die lang herbeigesehnte Sanierung durch die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft WSM jetzt stattfinden. Für zukünftige Großprojekte will sich die Verwaltung laut Stadträtin Monika Müller über mögliche neue Investorenmodelle Gedanken machen.

Die Stadt kann sich vorstellen, den Individualsport stärker zu fördern

Müller kann sich zudem vorstellen, dass die Stadt ihre finanzielle Unterstützung für den Sport in Zukunft anders aufstellt. Momentan kommen die Gelder vor allem den Vereinen zugute. „Die Frage wird sein, ob wir auch den Individualsport stärker fördern wollen“, sagt die Stadträtin. Sie betont zudem, dass der Sport, die Sozialentwicklung und der Gesundheitsbereich zukünftig noch stärker als Einheit gesehen werden müssen. Auch, um die Folgen der Pandemie abzufedern.

Stadträtin Monika Müller: Sie kann sich vorstellen, dass die Verwaltung künftig den Individualsport stärker berücksichtigt. Quelle: Britta Schulze

Die Wolfsburger Sportvereine haben durch Corona sechs Prozent ihrer Mitglieder verloren. Die Akzeptanz für sie sei dennoch hoch, betont Reiner Brill. „Ein Drittel der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger ist im Sportverein organisiert“, sagt der Leiter des Geschäftsbereichs Sport Von den Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren seien fast 60 Prozent Mitglied in einem Verein.

Von Melanie Köster