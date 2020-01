3333,33 Euro für „Be Your Own Hero“

Wolfsburg

Insgesamt 3333,33 Euro kamen beim zweiten Benefiz-Dinner von Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs, Unternehmer Marcel Bergmann und Joachim Franz zugunsten von „Be Your Own Hero“ zusammen. Wolfsburger Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur banden sich die Schürze um und servierten ein leckeres Weihnachtsessen bei gutem Wein im Aalto Restaurant.

Benefiz-Dinner: Spenden für ein Klassenzimmer in Afrika

Der Verein „Be Your Own Hero“ bittet mit vielen Aktionen in der ganzen Region für ein besonderes Projekt in Südafrika um Spenden. „Wir schenken einer Region die Zukunft ihrer Kinder“, heißt die Vision und der Leitsatz des Vereins. In 15 Jahren hat der Verein vor Ort in Südafrika dazu ein vielbeachtetes Gerüst aus den neun vernetzten, nachhaltigen Bausteinen erarbeitet, die den jungen Menschen in Kwa-Sani-Region eine echte Chance bietet. Mit der Spende wird das Projekt Wolfsburg baut ein Klassenhaus 2.0 in Südafrika gefördert.

60 Gäste kamen in Aalto Restaurant

Etwa 60 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur wurden beim Benefiz-Dinner von ebenfalls bekannten Menschen aus Wolfsburg bedient. Die Initiatoren der Aktion, Vertreter der Autostadt Wolfsburg und des The Ritz Carlton Wolfsburg, sowie weitere Persönlichkeiten hatten sich an diesem Abend für den guten Zweck erneut zur Verfügung gestellt.

Falko Mohrs : Aktion soll Bestandteil im Wolfsburger Kalender werden

„Das tolle Serviceteam hat sofort zugesagt und unsere tollen Gäste hatten viel Spaß! Daher wollen wir es zum festen Bestandteil im Jahreskalender der Stadt machen“, freute sich Falko Mohrs über den erfolgreichen Abend. Für die musikalische Unterhaltung sorgte das bekannte Künstler-Duo Solid Jazz.

