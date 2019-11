Wolfsburg

30 Jahre Mauerfall – dieses Ereignis wird am heutigen 9. November überall in Deutschland gefeiert. Zum Beispiel in Zicherie-Böckwitz im Landkreis Gifhorn und am ehemaligen Grenzübergang in Helmstedt-Marienborn. Welche Spuren haben die deutsche Teilung und die Wiedervereinigung an den historischen Orten der...